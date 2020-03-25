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Бизнес

Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)

Даже находясь дома, можно с легкостью пополнить баланс не только себе, но и своим близким. Для этого достаточно добавить банковскую карту с подключенными интернет-платежами к кошельку «О!Деньги» в приложении «Мой О!».

Как это сделать?

  1. Установите приложение «Мой О!», которое доступно для абонентов всех сотовых операторов.
  2. Откройте раздел «О!Деньги» и выберите «Мои карты».
  3. Введите данные карты всего один раз.
  4. Выберите в каталоге категорию «Мобильная связь».
  5. Введите номер, сумму и выберите добавленную карту в качестве способа оплаты.

Оплатите.

 

Посмотрите также видео.

Платеж поступит моментально, а средства будут списаны прямо со счета вашей карты. Это удобно, быстро и избавляет от необходимости поиска платежного терминала.

Помимо этого, для всех абонентов О! в приложении «Мой О!» доступна полезная и бесплатная функция «Мои номера», которая позволяет контролировать и вовремя пополнять баланс близких, чтобы они всегда оставались на связи.

Берегите себя и будьте на связи!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147977/
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