Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)

Даже находясь дома, можно с легкостью пополнить баланс не только себе, но и своим близким. Для этого достаточно добавить банковскую карту с подключенными интернет-платежами к кошельку «О!Деньги» в приложении «Мой О!».
Как это сделать?
- Установите приложение «Мой О!», которое доступно для абонентов всех сотовых операторов.
- Откройте раздел «О!Деньги» и выберите «Мои карты».
- Введите данные карты всего один раз.
- Выберите в каталоге категорию «Мобильная связь».
- Введите номер, сумму и выберите добавленную карту в качестве способа оплаты.
Оплатите.
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Платеж поступит моментально, а средства будут списаны прямо со счета вашей карты. Это удобно, быстро и избавляет от необходимости поиска платежного терминала.
Помимо этого, для всех абонентов О! в приложении «Мой О!» доступна полезная и бесплатная функция «Мои номера», которая позволяет контролировать и вовремя пополнять баланс близких, чтобы они всегда оставались на связи.
Берегите себя и будьте на связи!
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.