Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)

Даже находясь дома, можно с легкостью пополнить баланс не только себе, но и своим близким. Для этого достаточно добавить банковскую карту с подключенными интернет-платежами к кошельку «О!Деньги» в приложении «Мой О!».

Как это сделать?

Установите приложение «Мой О!», которое доступно для абонентов всех сотовых операторов. Откройте раздел «О!Деньги» и выберите «Мои карты». Введите данные карты всего один раз. Выберите в каталоге категорию «Мобильная связь». Введите номер, сумму и выберите добавленную карту в качестве способа оплаты.

Оплатите.

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Платеж поступит моментально, а средства будут списаны прямо со счета вашей карты. Это удобно, быстро и избавляет от необходимости поиска платежного терминала.

Помимо этого, для всех абонентов О! в приложении «Мой О!» доступна полезная и бесплатная функция «Мои номера», которая позволяет контролировать и вовремя пополнять баланс близких, чтобы они всегда оставались на связи.

Берегите себя и будьте на связи!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.