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Бизнес

«СУПЕРХАЙП» от Мобильного оператора О! стал БЕЗЛИМИТНЫМ, добавился Telegram

В рамках акции «СУПЕРХАЙП» Мобильный оператор О! обнулил тарификацию на Telegram. Более того, весь интернет-трафик в рамках акции стал полностью БЕЗЛИМИТНЫМ!

Тем временем самая актуальная информация Республиканского штаба по противодействию COVID-19 из первых рук в первую очередь публикуется в Telegram-канале по этой ссылке ➡ https://t.me/RshKRCOV. Доверяйте только проверенной и достоверной информации. Подписывайтесь также на каналы штаба в WhatsApp, Instagram и Facebook.

Поддерживайте связь с близкими в этих непростых условиях с безлимитным интернетом по акции «СУПЕРХАЙП»:

  • Instagram;
  • Telegram;
  • Facebook;
  • WhatsApp;
  • ВКонтакте;
  • Одноклассники.

Подключайтесь прямо сейчас, набирайте команду *200# и пользуйтесь нужными социальными сетями и мессенджерами без оглядки на трафик!

Подробная информация об акции «СУПЕРХАЙП» на сайте и по телефонам 200 (звонок для абонентов О! бесплатный) и 0500 000 200 (для абонентов других операторов согласно тарификации их тарифного плана).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147914/
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&laquo;СУПЕРХАЙП&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! стал БЕЗЛИМИТНЫМ, добавился Telegram «СУПЕРХАЙП» от Мобильного оператора О! стал БЕЗЛИМИТНЫМ, добавился Telegram
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