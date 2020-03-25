«СУПЕРХАЙП» от Мобильного оператора О! стал БЕЗЛИМИТНЫМ, добавился Telegram

В рамках акции «СУПЕРХАЙП» Мобильный оператор О! обнулил тарификацию на Telegram. Более того, весь интернет-трафик в рамках акции стал полностью БЕЗЛИМИТНЫМ!

Тем временем самая актуальная информация Республиканского штаба по противодействию COVID-19 из первых рук в первую очередь публикуется в Telegram-канале по этой ссылке ➡ https://t.me/RshKRCOV. Доверяйте только проверенной и достоверной информации. Подписывайтесь также на каналы штаба в WhatsApp, Instagram и Facebook.

Поддерживайте связь с близкими в этих непростых условиях с безлимитным интернетом по акции «СУПЕРХАЙП»:

Instagram;

Telegram;

Facebook;

WhatsApp;

ВКонтакте;

Одноклассники.

Подключайтесь прямо сейчас, набирайте команду *200# и пользуйтесь нужными социальными сетями и мессенджерами без оглядки на трафик!

Подробная информация об акции «СУПЕРХАЙП» на сайте и по телефонам 200 (звонок для абонентов О! бесплатный) и 0500 000 200 (для абонентов других операторов согласно тарификации их тарифного плана).