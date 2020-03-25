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Бизнес

«Оптима Банк» о работе в условиях глобальной пандемии коронавируса

ОАО «Оптима Банк» в условиях глобальной пандемии коронавируса делает все необходимое для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Кыргызстане, защиты здоровья своих клиентов и сотрудников. Закуплены и распространены по всем отделениям средства защиты и профилактики вируса, проводится регулярная санитарная обработка офисных помещений и отделений. Для клиентов и сотрудников обеспечен доступ к местам, где можно помыть руки с мылом. Реализован план по переводу сотрудников, которые могут исполнять обязанности дистанционно, на удаленную работу.

Для минимизации личного обращения «Оптима Банк» призывает клиентов не выходя из дома совершать платежи через интернет — банкинг Оптима24, осуществлять интернет-покупки при помощи платежных карт. Через онлайн-заявление на официальном сайте банка клиенты могут оставить онлайн-заявку на выпуск платежной карты, а также заявку на кредит. «Оптима Банк» старается минимизировать необходимость личного обращения в банк, прикладывая максимум усилий по удаленному обслуживанию клиентов. Контакт-центр банка работает в усиленном режиме для удаленного консультирования клиентов.

График работы отделений регулярно обновляется на официальном сайте банка.

Внимание! Клиенты допускаются в отделения «Оптима Банка» при условии санитарной обработки рук дезинфицирующими средствами на входе в отделение банка (предоставляется банком), а также при наличии медицинской маски (просим иметь при себе).

При большом потоке клиентов допуск в помещение будет ограничен во избежание большого скопления людей в закрытом помещении, в случае образования очереди она будет управляться офис-менеджерами банка на открытом воздухе. Просим в случае образования очереди у отделения или банкомата находиться минимум в 1 метре от соседа для соблюдения безопасного расстояния. Внутри помещений банка между сотрудниками банка и обслуживающимся клиентом просим также соблюдать безопасную дистанцию минимум 1 метр.

Контакт-центр ОАО «Оптима Банк»: 0(312) 90 59 59, 0-800-800-00-00* (звонок бесплатный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком»).

Короткий номер для абонентов сети О!, Beeline и MegaCom: * 1001 (звонок бесплатный)

Вы также можете задать свой вопрос по электронной почте: contact-center@optimabank.kg

Skype: OptimaBank

Также вопросы принимаются через личные сообщения в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм.  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147871/
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