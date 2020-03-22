Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану

Фраза о том, что именно сейчас настал тот самый момент, когда можно спасти мир, сидя дома в пижаме, — уже не анекдот, а наша реальность. Именно сейчас особенно важно следовать всем рекомендациям Минздрава и неукоснительно соблюдать один из главных советов — оставаться дома.

Именно сейчас значение мобильной связи и коммуникации друг с другом невозможно переоценить. Команда Мобильного оператора О! в кратчайшие сроки реорганизовала свои рабочие процессы и с сегодняшнего дня объявляет о том, что по всей стране начинают работу специальные мобильные бригады по доставке SIM-карт и пополнению баланса на дому. Технические специалисты компании продолжают работать в прежнем режиме для обеспечения бесперебойной связи и предоставления мобильного интернета в полном объеме.

Чтобы заказать выезд консультантов О!, звоните по короткому номеру 705 или 0705 007 000.

Cотрудники О! сами приедут к вам (звонок для всех абонентов О! бесплатный). Для вашего спокойствия, а также защиты команды от вирусов и ОРВИ они снабжены масками и антисептиками.

Что можно заказать? Вы можете заказать новые SIM-карты и пополнение баланса. Сотрудники из мобильных бригад О! доставят, зарегистрируют номер, подберут нужный тариф. При необходимости консультанты помогут с установкой мобильного приложения «Мой О!», с помощью которого вы сможете самостоятельно управлять номером и пользоваться кошельком «О!Деньги», оплачивая доставку продуктов и еще более 450 услуг и сервисов не выходя из дома.

Сколько стоит? При пополнении баланса от 250 сомов и более приезд специалиста бесплатный, в иных случаях стоимость вызова курьера составит 50 сомов.

Каков срок доставки? Свой заказ в областных центрах и крупных городах по всей стране вы сможете получить в течение дня. Срок доставки в села будет зависеть от степени их удаленности.

Внимание! Еще раз призываем вас доверять только официальным сообщениям. Уточняйте всю интересующую информацию по телефонам ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ. Для абонентов О! звонки бесплатные.