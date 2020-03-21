Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ

Друзья!

Поддерживая усилия правительства и Министерства здравоохранения КР по вопросам профилактики и борьбы c коронавирусной инфекцией, информируем, что при возникновении вопросов и чрезвычайных ситуаций вы можете позвонить на следующие НОМЕРА ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ.

Для абонентов О! звонки на указанные номера БЕСПЛАТНЫЕ.

горячая линия по вопросам коронавируса: 118;

горячая линия МЧС КР: 112;

оперативный штаб Минздрава: 0(312)660663;

горячая линия Минздрава по коронавирусу: 0(312)323202;

горячая линия ЧС Джалал-Абадской области: 150.

Сейчас коронавирусная инфекция серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране, во всем мире. Очень важно сохранять спокойствие и выполнять правила личной безопасности и профилактики. Не поддавайтесь панике и не верьте слухам. Верьте только официальным сообщениям, получайте оперативную информацию по вопросам распространения COVID-19 из официальных достоверных источников.

Подписывайтесь на официальный Telegram-канал «Штаб КР по COVID-19»: https://t.me/RshKRCOV

Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и будьте здоровы!