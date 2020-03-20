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Бизнес

Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно

Пока вы вынуждены находиться дома, мы работаем над тем, чтобы пребывание в четырех стенах было максимально комфортным и нескучным.

Многие из вас, в том числе и большинство сотрудников Мобильного оператора О!, сейчас работают удаленно, чтобы обеспечить бесперебойную работу ключевых бизнес-процессов. Именно поэтому все сервисы и услуги сети О! предоставляются качественно и в полном объеме.

Проводники в мир скоростного интернета

Роутер или вингл будут незаменимы для работы в интернете или просмотра мультимедиа онлайн. Их легко можно переносить из одной комнаты в другую, а подключаться к интернету смогут до 10 домочадцев. Преимущество роутера в том, что он имеет автономный аккумулятор, плюс вингла в том, что он подключается к любому устройству с USB-портом. Снами вы экономите на покупке самих устройств, оплачивая только интернет. Звоните нам по телефону 0705 000 007 или пишите на сайте ostore.kg, и мы доставим все до вашей двери бесплатно по Бишкеку!

Нужна бесплатная связь + домашний интернет?

Подключайте комплект «Вместе дешевле!» (роутер + 3 SIM-карты) и планируйте семейный бюджет с точностью до тыйына. Плюс к бесплатной связи и мобильному интернету в смартфоне каждого члена семьи у вас дома будет еще и скоростной безлимитный домашний интернет в роутере. Главное удобство комплекта в том, что все услуги связи и интернета оплачивает только один номер, к примеру глава семьи, а все остальные не беспокоятся о балансе. Чтобы подключиться, звоните нам по номеру 0500 000 955. Все подробности тут ➡ vmeste.o.kg.

Тем временем наша команда технических специалистов продолжает трудиться над тем, чтобы обеспечить всех кыргызстанцев быстрым и качественным мобильным интернетом, чтобы в эти непростые времена у всех был доступ к мессенджерам, социальным сетям, новостям, фильмам и музыке, а также была возможность всегда быть на связи.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147360/
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