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Бизнес

Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах

Мобильный оператор О! сообщает о плановом расширении охвата и емкости сети 4G LTE.

Улучшено качество связи в населенных пунктах Чуйской области: в Бишкеке, Токмаке, Кемине, а также в селах Алмалуу, Дружба, Виноградном, Александровка, Беловодском, Кок-Джар, Арашан. Качественный прием сигнала был обеспечен на территории популярных туристических мест в Иссык-Кульской области: в Караколе, Балыкчи, селах Советском, Зындан, Ак-Чий, Бостери, Богатыровка, Темировка, Теплоключенка, Боз Учук, Джети-Огуз, Кызыл-Суу, Кичи-Джаргылчак, Оттук, Тюп. Работы по модернизации также затронули село Покровка в Таласской области, села Ат-Баши и Кара-Суу в Нарынской области. Проведены работы в Оше, а также в селах Тегерек-Саз, Конокбай-Талаа, Кара-Булак, Кызыл-Булак Ошской области и в селах Кыштут, Паскы-Арык Баткенской области.

Проделанная работа позволила улучшить качество передачи сигнала и скорость передачи данных.

«Технические работы выполняются как в плановом режиме, так и на основе обращений наших абонентов. Для того чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов, мы постоянно работаем над улучшением уровня связи и расширением территории покрытия сети О!», — отмечает технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

В зоне устойчивого покрытия 4G LTE от О! проживают более 97 процентов жителей Кыргызстана. Сеть LTE Мобильного оператора О! охватывает не только крупные областные центры, но и удаленные поселения, где наличие мобильной связи имеет важное социальное значение. Технические специалисты Мобильного оператора О! не останавливаются на достигнутом и ведут непрерывную работу по совершенствованию сети.

Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147254/
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