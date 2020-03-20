В Яндекс.Такси в Бишкеке появилась услуга «Доставка»

Сейчас рекомендуется избегать мест массового скопления людей и по возможности оставаться дома. В таком режиме может понадобиться оперативная доставка необходимых вещей.

Например, когда нужно передать близким одежду, еду или лекарства. А кому-то надо срочно подписать договор по работе или отправить документы.

Для таких случаев подойдет новая услуга «Доставка», которая появилась в Яндекс.Такси в Бишкеке.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет SMS со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки необходимо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

Жителям Бишкека также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса.

А в комментариях можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто заберет посылку у двери, отвезет по нужному адресу, положит ее и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка от площади Победы до 5-го микрорайона обойдется примерно в 120 сомов, от 12-го микрорайона до 11-й поликлиники — в 160 сомов. Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением инфекции.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограммов. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машину, торшер — уже нельзя.