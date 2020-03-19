Оплачивайте привычные услуги и покупки бесконтактно и не выходя из дома!

Бесконтактные платежи через электронный кошелек «О!Деньги» позволяют свести к минимуму контакт с наличными деньгами и максимально себя обезопасить.
С помощью кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» можно не выходя из дома совершать покупки и оплачивать 450 полезных сервисов онлайн, в том числе:
- коммунальные службы всех регионов;
- интернет, мобильную связь и телевидение;
- онлайн-игры и соцсети;
- доставку товаров из интернет-магазина сети гипермаркетов Globus;
- доставка еды с помощью сервисов nambafood.kg, bambook.kg и sixbox.kg;
- доставка техники из магазинов xiaomi.kg, softech.kg, afm.kg;
- доставка книг из магазина bookingem.kg и многое другое!
Помимо этого, для удобства автолюбителей предусмотрена бесконтактная оплата топлива на всех АЗС Red Petroleum в Бишкеке.
Рекомендуем заранее привязать свою банковскую карту к кошельку, чтобы пополнять его прямо с карты и избавить себя от необходимости поиска платежного терминала. Впрочем, фирменные терминалы О! находятся в шаговой доступности по всему Кыргызстану, это позволит пополнить баланс электронного кошелька недалеко от дома в нужный момент.
Будьте здоровы, берегите близких!
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817