Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV

Весь контент видеосервиса START в приложении O!TV — тысячи российских фильмов и сериалов — доступен бесплатно в течение недели всем вновь подключившимся пользователям сервиса.

O!TV можно смотреть на любом устройстве: в смартфоне, планшете или ноутбуке, а можно настроить O!TV на телевизорах Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV. Все, что вам нужно, это доступ к мобильному интернету.

В дни, когда весь мир обеспокоен сложившейся ситуацией вокруг коронавируса, мы решили на время отвлечь кыргызстанцев от общей суеты и предоставить свежий и интересный контент для проведения приятного досуга в домашних условиях. Частичка радости и света в это тревожное время, для того чтобы время пролетело незаметно, приятно и позитивно.

В ближайшее время START порадует сразу тремя премьерами:

19 марта состоится премьера фильма «Холоп» , который стал самой кассовой российской лентой с начала года;

состоится премьера фильма , который стал самой кассовой российской лентой с начала года; 26 марта — премьера нового комедийного сериала «257 причин, чтобы жить» . У героини появился шанс исполнить все заветные желания из своего дневника: впервые прыгнуть с тарзанки, научиться водить машину, заговорить по-испански и, конечно, встретить новую любовь;

— премьера нового комедийного сериала . У героини появился шанс исполнить все заветные желания из своего дневника: впервые прыгнуть с тарзанки, научиться водить машину, заговорить по-испански и, конечно, встретить новую любовь; 27 марта стартует второй сезон испанского сериала «Маленькие совпадения». Эксклюзивная премьера испанской романтической комедии об идеальной паре, которой не суждено встретиться. Марта — владелица свадебного салона, Хавьер — ресторанный критик, и они оба ищут любовь. Сколько маленьких совпадений нужно этим двоим, чтобы найти друг друга в большом городе?

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Легкие и позитивные фильмы соберут у экрана всю семью и отвлекут от тревог и забот, зарядив хорошим настроением.

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