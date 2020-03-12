На АЗС Бишкека впервые появились колонки самообслуживания с безналичной оплатой

Отличная новость для всех автолюбителей! Теперь в сети АЗС Red Petroleum можно воспользоваться колонкой самообслуживания и оплатить топливо через кошелек «О!Деньги» не отходя от своего автомобиля!

Моментальная безналичная оплата позволяет водителям значительно сэкономить время и избавляет от необходимости идти к кассе или ожидать помощи оператора АЗС.

Стоит отметить, что подобное технологичное решение реализовано в Кыргызстане впервые.

Как это работает?

Для самостоятельной заправки авто достаточно следовать простой инструкции, которая доступна на каждой колонке самообслуживания:

Вставьте пистолет в бензобак и зафиксируйте кнопку подачи топлива. Откройте приложение «Мой О!», отсканируйте QR-код на колонке и оплатите нужную сумму. Дождитесь завершения подачи топлива и верните пистолет в колонку.

Сейчас колонки самообслуживания функционируют в городе Бишкеке, где водители уже успели оценить удобство новой возможности. В ближайшее время проект будет реализован в сети АЗС Red Petroleum по всей стране.

Установите приложение «Мой О!» и оплачивайте более 400 полезных сервисов через кошелек «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.