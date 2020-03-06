Мамы, сестренки, любимые, подружки, тетушки, бабушки — все без исключения будут рады подаркам из магазинов в O!Store.

Акция «1+1»

Только 7, 8 и 9 марта 2020 года при покупке одного аксессуара второй вы получите БЕСПЛАТНО!

Забегайте в O!Store или заходите на сайт интернет-магазина ostore.kg — скорее выбирайте подарки.

Для тех, кто любит музыку, для путешественниц, автоледи, спортсменок, для коллег, для самых близких и дорогих вашему сердцу!

В O!Store широчайший ассортимент аксессуаров: наушники, чехлы, защитные стекла, пауэрбанки, колонки, автомобильные аксессуары, зарядные устройства и это далеко не все.

В акции «1+1» участвуют все аксессуары до 1 тысячи сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимость купленного.

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.