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«1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!

Мамы, сестренки, любимые, подружки, тетушки, бабушки  все без исключения будут рады подаркам из магазинов в O!Store.

Акция «1+1»

Только 7, 8 и 9 марта 2020 года при покупке одного аксессуара второй вы получите БЕСПЛАТНО!

Забегайте в O!Store или заходите на сайт интернет-магазина ostore.kg — скорее выбирайте подарки.

Для тех, кто любит музыку, для путешественниц, автоледи, спортсменок, для коллег, для самых близких и дорогих вашему сердцу!

В O!Store широчайший ассортимент аксессуаров: наушники, чехлы, защитные стекла, пауэрбанки, колонки, автомобильные аксессуары, зарядные устройства и это далеко не все.

В акции «1+1» участвуют все аксессуары до 1 тысячи сомов, при этом стоимость подарочного аксессуара не может превышать стоимость купленного.

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Мобильный оператор О! поздравляет с Международным женским днем!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/145748/
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