«Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане

На ежегодной церемонии награждения участников международного фестиваля «Выбор года» победителем в номинации «Банк № 1 в Кыргызстане» был признан «Оптима Банк». Это почетное звание — «Банк № 1 в Кыргызстане» — ОАО «Оптима Банк» получает уже в девятый раз.

На ноябрь 2019-го «Оптима Банк» сохраняет позицию лидера банковского сектора Кыргызской Республики по ключевым финансовым показателям с долей рынка по активам — 15 процентов, кредитному портфелю — 17 процентов, по клиентской депозитной базе — 15 процентов и по капиталу — 13 процентов.

За годы успешной работы «Оптима Банк» заслужил право считаться надежным и эффективно работающим финансовым институтом, уверенно входящим в топ рейтингов банковского сектора КР.

2019 год для «Оптима Банка» стал успешным и был отмечен рядом важных событий. Банк продолжает расширяться, было открыто три новых офиса — в Бишкеке на рынке «Дордой — Дыйкан» и в Нарыне.

Российско-Кыргызский фонд развития принял решение об установлении дополнительного кредитного лимита для «Оптима Банка» на сумму $10 миллионов для реализации проектов в области малого и среднего предпринимательства. В банке активно велась работа по привлечению зарплатных проектов, проводились акции, нацеленные на активизацию безналичных платежей, которые принесли ощутимый результат.

Для «Оптима Банка» важно поддерживать социально значимые проекты, связанные с развитием социума, и в 2019 году в связи с этим «Оптима Банк» выступил генеральным спонсором Кубка Азии и чемпионата Центральной Азии по триатлону (Asian Cup and Central Asian Championship). Также в этом году банк поддержал всемирную неделю финансового образования для детей и молодежи Global Money Week (Глобальная денежная неделя — 2019), проведенную под руководством НБ КР.

«Оптима Банк» — социально ответственная компания, которая с большим вниманием относится к спонсорской и благотворительной деятельности в Кыргызстане, регулярно помогая малообеспеченным и социально незащищенным слоям населения.

На протяжении нескольких лет банк помогает дому-интернату «Боорукердик» в Оше, детскому дому «Каракол», детскому психоневрологическому дому-интернату в Джалал-Абаде и Общественному объединению родителей детей с аутизмом «Рука в Руке» в Бишкеке.

На торжественную церемонию вручения награды «Банк № 1» были приглашены директора филиалов «Оптима Банка» со всех регионов страны, им представилась честь показать все награды «Банка № 1», полученные на фестивале «Выбор года» с 2011 года. Интеллектуальный капитал — один из бесценных активов банка. Более 27 лет успешной работы, соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности, инвестиции в новые технологии и человеческий капитал позволяют «Оптима Банку» твердо держать позицию лидера банковского сектора и быть поистине банком № 1 в Кыргызстане.