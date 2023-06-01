Optima Pay: новое мобильное приложение от «Оптима Банка» и Visa™

На форуме BIFF 2023, прошедшем 25 мая, «Оптима Банк» совместно с Visa™ презентовал новое мобильное приложение Optima Pay, которое превращает смартфон* в POS-терминал. Участники мероприятия успешно воспользовались Optima Pay: оплачивали покупку, получая подарочный набор сувенирной продукции Visa™. Собранная сумма была перечислена на благотворительность.

Преимущества Optima Pay:

Удобно: любой предприниматель или владелец малого и среднего бизнеса может легко принимать платежи банковскими картами от клиентов через свой смартфон с приложением Optima Pay.

любой предприниматель или владелец малого и среднего бизнеса может легко принимать платежи банковскими картами от клиентов через свой смартфон с приложением Optima Pay. Современно: современные тенденции требуют современных решений. Optima Pay может быть установлен на любом** смартфоне на ваш вкус и выбор.

современные тенденции требуют современных решений. Optima Pay может быть установлен на любом** смартфоне на ваш вкус и выбор. Технологично: Optima Pay — прием оплаты на смартфон в несколько кликов. Предприниматель может выдать до сотни аккаунтов-кассиров и подключить их к одному бизнесу.

Как провести оплату в Optima Pay:

продавец указывает сумму платежа в мобильном приложении;

покупатель прикладывает платежную карту***/смартфон с бесконтактной оплатой к смартфону продавца;

оплата проведена!

Подключите Optima Pay в пять шагов в любом филиале «Оптима Банка»:

Посетите отделение «Оптима Банка» с паспортом и документами юридического лица (если патент электронный, специалист проверит его на портале государственных услуг). Откройте счет юридического лица в ОАО «Оптима Банк» и заключите договор на эквайринг. Оставьте заявку для подключения Optima Pay. Установите приложение Optima Pay в Play Market. На ваш номер в течение рабочего дня придет CMC с логином и паролем для входа в личный кабинет.

Optima Pay — бизнес-решение будущего!

Для более подробной информации обращайтесь к главному специалисту управления дистанционных каналов продаж по номеру +996 508 155 800.

* Optima Pay — это мобильное приложение на базе технологии Visa Tap to Phone. Данная технология позволяет использовать смартфон как полноценный POS-терминал.

** Optima Pay действует только на смартфонах на базе Android со встроенным чипом NFC (Near Field Communication). Технология беспроводной передачи данных на расстоянии около 10 сантиметров.

*** Optima Pay обслуживает платежные системы Visa™, «Элкарт», Google Pay, MasterCard, Maestro и Cirrus.