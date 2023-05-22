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Бизнес

Скидки любителям кино в честь открытия кинозалов «Оптима Банка» в Tsum Cinema

19 мая «Оптима Банк» торжественно открыл совместно с Tsum Cinema кинозалы в одноименном кинотеатре. В честь открытия запускается суперакция для картодержателей карт VISA от «Оптима Банка».

С 22 по 31 мая включительно действует скидка 10 процентов на все фильмы при оплате любой картой VISA от «Оптима Банка».

«Оптима Банк» забрендировал два зала в кинотеатре Tsum Cinema: Optima VIP и Optima Bank № 2. В каждом из них установлено современное, качественное оборудование мирового стандарта, включая лазерные проекторы, которые являются инновационным форматом кино в индустрии развлечений, и захватывающую звуковую систему, что позволяет зрителям полностью погрузиться в атмосферу фильма. В кинозале Optima VIP можно насладиться комфортными креслами, укрыться фирменными пледами, заказать вкусную еду и отправиться в путешествие в мир кино.

«Мы открыли кинозалы для жителей страны, так как хотели поменять стереотип, что банк — это просто финансовый институт, где получаешь только услуги. «Оптима Банк» — это ваш друг, ваш финансовый помощник, ваш партнер», — отметил первый заместитель председателя правления ОАО «Оптима Банк» Адал Измуханов на открытии кинозалов.

На мероприятии присутствовали друзья и партнеры банка, приглашенные на закрытый показ фильма «Форсаж 10», мировая премьера которого состоялась 19 мая.

«Оптима Банк» стремится быть ближе к клиентам и предлагать им что-то большее, чем просто финансовые услуги и продукты. Для этого банк создал комфортное и уютное пространство для отдыха и проведения досуга, чтобы клиенты почувствовали себя частью дружной семьи «Оптима Банка».

Лицензия 018 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266114/
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