«Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!

VISA Optima Gold — удобная, современная платежная карта, отвечающая всем требованиям и стандартам платежного инструмента. Она позволит вам решать финансовые задачи легко, безопасно и с приятными преимуществами от банка.
Почему вам нужна именно VISA Optima Gold:
• БЕСПЛАТНЫЕ выпуск и первый год обслуживания;
• улучшенный чип NFC позволит совершать оплаты в POS-терминалах в одно касание моментально;
• система 3D secure гарантирует безопасность интернет-покупок и платежей;
• БЕСПЛАТНОЕ обналичивание в любых банкоматах на территории Кыргызской Республики до 100 тысяч сомов в месяц;
• возможность подключения карты к Google Pay* и Garmin Pay*;
• доступ к мобильному приложению Optima24, где вы можете совершать все необходимые платежи и переводы;
• БЕСПЛАТНЫЕ переводы внутри сети банка по номеру телефона;
• доступ к эксклюзивной программе лояльности Optima Discount с множеством скидок и предложений от партнеров банка и многое другое.
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