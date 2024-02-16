«Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!

VISA Optima Gold — удобная, современная платежная карта, отвечающая всем требованиям и стандартам платежного инструмента. Она позволит вам решать финансовые задачи легко, безопасно и с приятными преимуществами от банка.

Почему вам нужна именно VISA Optima Gold:

• БЕСПЛАТНЫЕ выпуск и первый год обслуживания;

• улучшенный чип NFC позволит совершать оплаты в POS-терминалах в одно касание моментально;

• система 3D secure гарантирует безопасность интернет-покупок и платежей;

• БЕСПЛАТНОЕ обналичивание в любых банкоматах на территории Кыргызской Республики до 100 тысяч сомов в месяц;

• возможность подключения карты к Google Pay* и Garmin Pay*;

• доступ к мобильному приложению Optima24, где вы можете совершать все необходимые платежи и переводы;

• БЕСПЛАТНЫЕ переводы внутри сети банка по номеру телефона;

• доступ к эксклюзивной программе лояльности Optima Discount с множеством скидок и предложений от партнеров банка и многое другое.

Оформляйте бесплатную доставку по Бишкеку на официальном сайте банка и получите свою карту VISA Optima Gold без посещения отделений.

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