Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы

На носу зимние каникулы у школьников и длинные выходные. Турагентства пестрят заманчивыми объявлениями, и наверняка многие родители уже спланировали свой заграничный досуг с детьми.

Предлагаем топ-10 направлений для поездок в ближнее и дальнее зарубежье, где действует супертариф в интернет-роуминге «1 МБ — 1 сом» от Мобильного оператора О!, с которым вы всегда будете на связи с родными, близкими и коллегами.

1 Турция. Слияние Европы и Азии Богатая история, прекрасный климат, превосходный сервис и турецкое гостеприимство привлекают миллионы гостей из разных стран. Кыргызстанцы любят Турцию за отсутствие визы, прямые рейсы и относительную дешевизну. Цены на туры начинаются от $300, а дальше все зависит от вашей фантазии. В Турции вы останетесь на своем номере с выгодным тарифом « 1 МБ – 1 сом » в сети Turkcell. Это особенно удобно, учитывая, что именно в этой стране действуют особые правила покупки SIM-карт с обязательной привязкой к конкретному телефону.

2 Теплый и улыбчивый — Таиланд Страна жаркого солнца, ласкового моря и невероятного драйва. Просторные чистые пляжи, экзотическая растительность и улыбки местных жителей оставят у вас отличные воспоминания. На побережье найдется место и семьям с маленькими детьми, и тусовщикам, и любителям достопримечательностей. В Таиланде вы будете на связи в сети True Move (1 МБ – 1 сом).

3 Вьетнам. Страна красного дракона Есть мнение, что Вьетнам — это тот же Таиланд, только более натуральный. На самом деле это две совсем разные страны, каждая со своими фишками, причем и в Таиланде найдутся весьма дикие уголки, и во Вьетнаме — курорты с самой продвинутой инфраструктурой. Настоящий Вьетнам — это древние храмовые комплексы ушедших цивилизаций и природные красоты национальных парков, здоровая вкусная еда и отели с хорошим сервисом и низкими ценами. Во Вьетнаме Мобильный оператор О! сотрудничает с оператором Viettel, в сети которого 1 МБ тоже будет стоить всего 1 сом.

4 «Восточные Гавайи» — остров Хайнань в Китае Это единственный в Китае тропический остров. Находясь на одной широте с Гавайями, Хайнань имеет аналогичные климатические условия, за что и получил название. В самой южной точке острова Хайнань находится истинная жемчужина острова — круглогодичный курорт — город Санья. На острове Хайнань туристов ожидает необыкновенно чистое и очень соленое Южно-Китайское море, живописные пейзажи, подземные термальные источники, чистый песок и древние вулканы. В Китае, не меняя своего кыргызстанского номера, вы будете онлайн в сети China Mobile (1 МБ – 1 сом).

5 Саудовская Аравия Хотя основная часть туризма в Саудовской Аравии по-прежнему включает в себя религиозное паломничество, наблюдается рост и в познавательном секторе туризма. Сюда стоит приехать ради потрясающих горных панорам Эль-Хиджаз, открыточных пляжей, экскурсий по пустыням и национальным паркам с уникальной природой. В легендарные Мекку и Медину немусульманам въезд запрещен, но многочисленные мечети, дворцы и крепости доступны для посещения. Здесь вы будете на связи в сети Saudi Telecom Company (1 МБ – 1 сом) без необходимости покупать местную SIM-карту.

6 Россия. Зимняя сказка в Охта-парке Совсем не обязательно ехать в Альпы, ведь есть курорт, который находится в 20 минутах езды от города Петербург. Располагается этот центр у истоков реки Охта в великолепном сосновом бору, так что у вас появится возможность насладиться свежим воздухом. Вечером тут по-настоящему сказочно! В поездке по России вы сможете быть онлайн на своем номере и пользоваться дешевым интернет-тарифом в роуминге (1 МБ – 1 сом) сразу в трех сетях МегаФон, Beeline RU и Tele2.

7 Казахстан. Самый высокогорный каток в мире Медео – это чистейший горный воздух, потрясающий вид и безумно красивая природа. Здесь вы можете покататься на коньках, организовать пикник или испытать себя, преодолев 842 ступеньки до смотровой площадки, которая откроет невероятный вид на долину с высоты птичьего полета. В Казахстане тот же тариф «1 МБ – 1 сом» действует в сетях двух крупнейших операторов связи Теле2 и Beeline KZ.

8 Узбекистан. Солнце 300 дней в году Узбекистан притягивает восточными базарами, где воздух наполнен соблазнительным ароматом свежеиспеченных лепешек, самсы и специй. Здесь вы можете выбрать экскурсионные туры по древним городам с их бесчисленными достопримечательностями, сафари на верблюдах в пустыне Кызылкум, захватывающее приключение на джипах или пеший поход в горы. Партнер Мобильного оператора О! по супервыгодному роумингу в Узбекистане – оператор Ucell (1 МБ – 1 сом).

9 Украина. Карпаты В Карпаты можно приезжать на отдых круглый год. Карпатские горы – это яркие впечатления, незабываемые пейзажи и возможность почувствовать живую природу во всей ее красоте. Здесь найдут что-то интересное для себя горнолыжники, любители отдыха на природе, а также сторонники истории и культуры. Тут находится более 400 источников минеральной воды. Туристы приезжают на отдых, лечение и для общего оздоровления организма. По прилете на Украину выберите своим оператором в роуминге сеть Vodafone, где 1 МБ также 1 сом.

10 Армения. Маленькая страна — большие открытия! Новый год в Армении — это изобилие всего: кавказское гостеприимство, теплая зима, экскурсии по древностям, очень вкусная местная кухня и недорогие горнолыжные курорты. На связи в роуминге в сети Beeline AM (1 МБ – 1 сом).

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