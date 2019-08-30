Кредиты для бизнеса от БТА Банка

БТА Банк предлагает кредиты, которые станут верным, эффективным решением и инструментом для развития вашего бизнеса. Финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее. Различные продукты бизнес-кредитов от БТА Банка для индивидуальных предпринимателей рассчитаны на широкий спектр потребностей и идей.

У нас вы можете получить кредит, который предусматривает финансирование таких отраслей предпринимательства, как:

торговля и коммерческие операции;

сельское хозяйство;

промышленность, в том числе швейная и текстильная;

транспорт;

производство;

услуги (кафе, рестораны, салоны красоты).

Предлагаемые процентные ставки:

в долларах США — от 11 до 22 процентов годовых;

в сомах — от 15 до 26 процентов годовых;

сроком до пяти лет (при этом процентная ставка и срок кредитования могут рассматриваться индивидуально в зависимости от вида деятельности).

*Эффективные процентные ставки: в долларах США — от 12,20 процента, в сомах — от 16,8 процента.

Преимущества кредитов для бизнеса от БТА Банка:

быстрые сроки рассмотрения;

предусмотрены графики погашения кредитов, удобные для клиентов: аннуитетный платеж — одинаковый взнос каждый месяц, процент начисляется на ежемесячно уменьшающийся основной долг;

выплата основной суммы равными долями — оплата основного долга происходит равными долями каждый месяц, взнос ежемесячно уменьшается;

возможность предоставления индивидуального гибкого графика платежей, разрешено досрочное и частично-досрочное погашение кредита;

в качестве дополнительного предмета залога может приниматься любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам, в том числе имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

широкая филиальная сеть.

Развивайте свой бизнес вместе с БТА Банком — стабильным и надежным финансовым партнером!

Контакт-центр: +996 312 90 50 50;

www.bta.kg