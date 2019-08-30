Кредиты для бизнеса от БТА Банка

БТА Банк предлагает кредиты, которые станут верным, эффективным решением и инструментом для развития вашего бизнеса. Финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее. Различные продукты бизнес-кредитов от БТА Банка для индивидуальных предпринимателей рассчитаны на широкий спектр потребностей и идей.
У нас вы можете получить кредит, который предусматривает финансирование таких отраслей предпринимательства, как:
- торговля и коммерческие операции;
- сельское хозяйство;
- промышленность, в том числе швейная и текстильная;
- транспорт;
- производство;
- услуги (кафе, рестораны, салоны красоты).
Предлагаемые процентные ставки:
- в долларах США — от 11 до 22 процентов годовых;
- в сомах — от 15 до 26 процентов годовых;
- сроком до пяти лет (при этом процентная ставка и срок кредитования могут рассматриваться индивидуально в зависимости от вида деятельности).
*Эффективные процентные ставки: в долларах США — от 12,20 процента, в сомах — от 16,8 процента.
Преимущества кредитов для бизнеса от БТА Банка:
- быстрые сроки рассмотрения;
- предусмотрены графики погашения кредитов, удобные для клиентов: аннуитетный платеж — одинаковый взнос каждый месяц, процент начисляется на ежемесячно уменьшающийся основной долг;
- выплата основной суммы равными долями — оплата основного долга происходит равными долями каждый месяц, взнос ежемесячно уменьшается;
- возможность предоставления индивидуального гибкого графика платежей, разрешено досрочное и частично-досрочное погашение кредита;
- в качестве дополнительного предмета залога может приниматься любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам, в том числе имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- широкая филиальная сеть.
Развивайте свой бизнес вместе с БТА Банком — стабильным и надежным финансовым партнером!
Контакт-центр: +996 312 90 50 50;