Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге

В рамках развития IT-сообщества в стране Мобильный оператор О! провел день открытых дверей для клуба программистов Neobis и студентов одного из вузов страны.

Гостям провели экскурсию по новому офису, рассказали, как устроена работа по обслуживанию абонентов, подробнее познакомили со стеком IT-направления в компании и пригласили к участию в стажировке Intern Labs.

В ходе визита участники мероприятия смогли получить ответы на все возникшие вопросы, увидеть деятельность мобильного оператора изнутри, познакомиться со специалистами компании, понаблюдать за работой операторов контакт-центра и предложить свои идеи по автоматизации работы некоторых подразделений.

Напоследок гости присоединились к фотосессии в новом офисе и приняли участие в интерактивных розыгрышах памятных призов. В свою очередь участники экскурсии выразили слова благодарности организаторам и отметили, что мероприятие оказалось весьма полезным и информативным.

Мобильный оператор О! производит программное обеспечение, предоставляет услуги кредитования, удобные онлайн-сервисы и доступ к цифровым услугам, помогает молодым IT-специалистам расти и развиваться. Новый коворкинг на базе контакт-центра — место, где будут зарождаться IT-проекты, а молодежь будет обучаться и вносить свой вклад в цифровое сообщество. Уже совсем скоро в новом коворкинге будут проходить обучающие IT-мероприятия, хакатоны, вебинары, мастер-классы.