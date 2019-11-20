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Бизнес

Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге

В рамках развития IT-сообщества в стране Мобильный оператор О! провел день открытых дверей для клуба программистов Neobis и студентов одного из вузов страны.

Гостям провели экскурсию по новому офису, рассказали, как устроена работа по обслуживанию абонентов, подробнее познакомили со стеком IT-направления в компании и пригласили к участию в стажировке Intern Labs.

В ходе визита участники мероприятия смогли получить ответы на все возникшие вопросы, увидеть деятельность мобильного оператора изнутри, познакомиться со специалистами компании, понаблюдать за работой операторов контакт-центра и предложить свои идеи по автоматизации работы некоторых подразделений.

Напоследок гости присоединились к фотосессии в новом офисе и приняли участие в интерактивных розыгрышах памятных призов. В свою очередь участники экскурсии выразили слова благодарности организаторам и отметили, что мероприятие оказалось весьма полезным и информативным.

Мобильный оператор О! производит программное обеспечение, предоставляет услуги кредитования, удобные онлайн-сервисы и доступ к цифровым услугам, помогает молодым IT-специалистам расти и развиваться. Новый коворкинг на базе контакт-центра — место, где будут зарождаться IT-проекты, а молодежь будет обучаться и вносить свой вклад в цифровое сообщество. Уже совсем скоро в новом коворкинге будут проходить обучающие IT-мероприятия, хакатоны, вебинары, мастер-классы. 

Начинающие программисты могут принять участие в программе стажировки Intern Labs по направлению — Java, а в последующем по другим языкам программирования. Во время или после прохождения Intern Labs стажер может получить предложение о работе от оператора.

Заявку на проведение IT-мероприятий необходимо направлять на почту pr@nurtelecom.kg.
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