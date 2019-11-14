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Бизнес

Успейте купить смартфон со скидкой!

Магазины O!Store радуют покупателей на постоянной основе, каждые семь дней. На основе пожеланий большинства клиентов магазина сформирована очередная тройка акционных моделей смартфонов.

Ловите момент! Только с 14 по 20 ноября 2019 года скидка до 11 процентов будет действовать на следующие модели:

Если у вас нет полной суммы в наличии, приобретайте телефоны в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Экономим ваше время

Для вашего удобства реализована возможность дистанционного оформления смартфона в кредит или в рассрочку. Просто заполните онлайн-заявку, дождитесь одобрения банка и заберите свой новенький аппарат в ближайшем O!Store.

Доставляем бесплатно

При покупке онлайн в интернет-магазине ostore.kg действует бесплатная доставка по Бишкеку. 

Дарим подарки

При заказе онлайн на сайте ostore.kg вы получите +10 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета В ПОДАРОК! 

Гарантируем качество

Сеть O!Store — партнер мировых брендов Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Honor. 

На ваши дополнительные вопросы ответят профессиональные онлайн-консультанты на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

ВАМ НУЖЕН СМАРТФОН — ВАМ НУЖЕН O!STORE.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
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