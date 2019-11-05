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Бизнес

Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц

Компания aitv network сообщает о запуске нового тарифного пакета — «Простой»!

Подключи телевидение с ежемесячной оплатой всего в 50 сомов и наслаждайся просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов, круглосуточно и без перебоев.

В пакет «Простой» входит более 40 интересных каналов.


При желании получить больше каналов, всегда есть возможность дополнительно добавить пакеты по своему усмотрению, исходя из вкусовых предпочтений.

В пакеты включено более 120 рейтинговых телеканалов разнообразной тематики: информационно-развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные, познавательные, новостные и спортивные. Часть каналов транслируется в высоком качестве HD.

Преимущества телевидения от aitv:

  • не требуется доступа к интернету;
  • подключение к любому ТВ;
  • гарантия и сервисное обслуживание;
  • установка и монтаж бесплатно.

Поспешите воспользоваться блестящей возможностью!

Подробная информация о подключении aitv на сайте и по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

 
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5 ноября, вторник
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