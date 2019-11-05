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Бизнес

Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР

Запрет на разработку урана и тория ударит и остановит разработку еще по 80 крупным месторождениям КР, считают эксперты.

«Закон более вреден и страшен для страны, чем позитивен. Это разрушение горнорудной отрасли и целого сектора промышленности! — говорит независимый эксперт Алик Жанузаков, комментируя законопроект по запрету добычи и переработки урана и тория, принятый накануне Жогорку Кенешем. — В мире урановым производством занимаются всего семь-восемь стран. Мы можем по глупости вылететь из этого списка. Для примера, наши соседи — Казахстан, лидер по добыче урана, занимает 34 процента общемирового рынка, Узбекистан — около 8 процентов, Россия — вообще мировой лидер по обогащению и производству! А мы с этого рынка хотим добровольно и необдуманно уйти.

из интернета
Фото из интернета. Независимый эксперт Алик Жанузаков

Принятие этого закона ставит под сумасшедшие риски еще более 80 крупных месторождений КР, которые имеют сопутствующий материал  уран или торий. Это не только все редкоземельные металлы, но и практически все угольные месторождения страны, это и золото, медь, гранит, мрамор и сары-таш. Их тоже придется запретить и остановить!

Сделайте очень строгие санитарные зоны. Но убивать производство, целую отрасль, и не одну в стране — нельзя! Это неразумно!

Алик Жанузаков

Никто не предоставил объективных данных, которые бы стали обоснованием для принятия такого законопроекта — ни экологические, ни экономические, ни юридические.

Нет качественных исследований, анализа и заключений, которые ответили бы на вопросы: из-за геологоразведки и уранового сектора пострадало столько-то людей или животных, нанесен ущерб стольким-то людям, хозяйствам, вышло из севооборота столько-то земли и т.д. Никто из депутатов таких данных не привел, да и сам такой информации не нашел. Вместо этого нашел на сайте ГКПЭН открытую информацию — около 600 листов актов и протоколов, где говорится, что с февраля по октябрь этого года было произведено множество всесторонних проверок месторождения Кызыл-Омпол. Заключения четырех министерств, минимум 12 комиссий, где во всех документах говорится: какого-либо вреда не обнаружили.
Если нет объективных предпосылок, то этот закон принят на субъективе. Согласен с главой государства».

В мае этого года президент страны четко сказал, что так называемый урангейт — чисто политизированный вопрос. Тут нет экономики и экологии — здесь голая политика.

Алик Жанузаков

«Свою работу межведомственная комиссия ведет с декабря прошлого года по настоящее время. До этого были опубликованы промежуточные отчеты: результаты мониторинга состояния воды, воздуха, земли, уровня радиации. Итоговый документ будет готов на следующей неделе. При создании комиссии в нее были приглашены и депутаты Жогорку Кенеша, в том числе и инициаторы законопроекта, — рассказывает член межведомственной комиссии, эколог, житель Балыкчи Рахат Кысанов. — Никто не согласился участвовать в изучении вопроса и якобы «проблемы» государства. Если депутаты действительно так переживают за народ и захотели бы получить объективную, реальную картину — должны были изучить проблему в первую очередь на местах.

из интернета
Фото из интернета. Эколог, житель Балыкчи Рахат Кысанов

Никто из инициаторов ни разу за 6 месяцев не был на месторождении. Почти никто из депутатов не интересовался работой комиссии.

Рахат Кысанов

Только в самом начале, на пике народных возмущений были два депутата, и все, показались и забыли о местном населении, которое реально лишилось стабильной работы и теперь вынуждено уезжать на заработки на такие же объекты в другие страны. Хотя было все под рукой, вблизи родного дома. Самое непонятное мне то, что депутаты во время частных встреч с народом и населением говорят одно — «да, действительно вреда нет, мы это понимаем», но во время публичных встреч и на трибунах говорят, что это «вредно и опасно». Двуличие таких депутатов удивляет».
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