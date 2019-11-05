Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР

Запрет на разработку урана и тория ударит и остановит разработку еще по 80 крупным месторождениям КР, считают эксперты.



«Закон более вреден и страшен для страны, чем позитивен. Это разрушение горнорудной отрасли и целого сектора промышленности! — говорит независимый эксперт Алик Жанузаков, комментируя законопроект по запрету добычи и переработки урана и тория, принятый накануне Жогорку Кенешем. — В мире урановым производством занимаются всего семь-восемь стран. Мы можем по глупости вылететь из этого списка. Для примера, наши соседи — Казахстан, лидер по добыче урана, занимает 34 процента общемирового рынка, Узбекистан — около 8 процентов, Россия — вообще мировой лидер по обогащению и производству! А мы с этого рынка хотим добровольно и необдуманно уйти.

Фото из интернета. Независимый эксперт Алик Жанузаков

Принятие этого закона ставит под сумасшедшие риски еще более 80 крупных месторождений КР, которые имеют сопутствующий материал — уран или торий. Это не только все редкоземельные металлы, но и практически все угольные месторождения страны, это и золото, медь, гранит, мрамор и сары-таш. Их тоже придется запретить и остановить!

Сделайте очень строгие санитарные зоны. Но убивать производство, целую отрасль, и не одну в стране — нельзя! Это неразумно! Алик Жанузаков

Никто не предоставил объективных данных, которые бы стали обоснованием для принятия такого законопроекта — ни экологические, ни экономические, ни юридические.

Нет качественных исследований, анализа и заключений, которые ответили бы на вопросы: из-за геологоразведки и уранового сектора пострадало столько-то людей или животных, нанесен ущерб стольким-то людям, хозяйствам, вышло из севооборота столько-то земли и т.д. Никто из депутатов таких данных не привел, да и сам такой информации не нашел. Вместо этого нашел на сайте ГКПЭН открытую информацию — около 600 листов актов и протоколов, где говорится, что с февраля по октябрь этого года было произведено множество всесторонних проверок месторождения Кызыл-Омпол. Заключения четырех министерств, минимум 12 комиссий, где во всех документах говорится: какого-либо вреда не обнаружили.

Если нет объективных предпосылок, то этот закон принят на субъективе. Согласен с главой государства».

В мае этого года президент страны четко сказал, что так называемый урангейт — чисто политизированный вопрос. Тут нет экономики и экологии — здесь голая политика. Алик Жанузаков

«Свою работу межведомственная комиссия ведет с декабря прошлого года по настоящее время. До этого были опубликованы промежуточные отчеты: результаты мониторинга состояния воды, воздуха, земли, уровня радиации. Итоговый документ будет готов на следующей неделе. При создании комиссии в нее были приглашены и депутаты Жогорку Кенеша, в том числе и инициаторы законопроекта, — рассказывает член межведомственной комиссии, эколог, житель Балыкчи Рахат Кысанов. — Никто не согласился участвовать в изучении вопроса и якобы «проблемы» государства. Если депутаты действительно так переживают за народ и захотели бы получить объективную, реальную картину — должны были изучить проблему в первую очередь на местах.

Фото из интернета. Эколог, житель Балыкчи Рахат Кысанов

Никто из инициаторов ни разу за 6 месяцев не был на месторождении. Почти никто из депутатов не интересовался работой комиссии. Рахат Кысанов

Только в самом начале, на пике народных возмущений были два депутата, и все, показались и забыли о местном населении, которое реально лишилось стабильной работы и теперь вынуждено уезжать на заработки на такие же объекты в другие страны. Хотя было все под рукой, вблизи родного дома. Самое непонятное мне то, что депутаты во время частных встреч с народом и населением говорят одно — «да, действительно вреда нет, мы это понимаем», но во время публичных встреч и на трибунах говорят, что это «вредно и опасно». Двуличие таких депутатов удивляет».