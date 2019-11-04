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Бизнес

WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!

Жизнь без ограничений!

Бесконечный мобильный интернет, неограниченные минуты для разговоров и SMS без конца, а также звонки на все мобильные сети страны — новое предложение от Мобильного оператора О!.

Встречайте новый уникальный тариф «Переходи на О! БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!», где за абонентскую плату 185 сомов в неделю вы получаете топовый пакет услуг:

  • БЕЗЛИМИТНЫЙ скоростной интернет,
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!,
  • 30 минут для звонков на другие мобильные сети страны,
  • 100 популярных ТВ-каналов в приложении O!TV,
  • БЕСПЛАТНЫЙ просмотр любимых фильмов, сериалов, мультфильмов, передач и ТВ-шоу с услугой «О!Кино»,
  • БЕСПЛАТНУЮ услугу для защиты детей в интернете O! Safe Kids.

 Перейти на новый тариф можно, набрав команду *155*39#, во всех офисах продаж и обслуживания O!Store или в приложении «Мой О!». 

Тариф работает на территории всей страны. Переходите по ссылке o.kg, чтобы узнать все подробности нового предложения «БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!».
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