Шанс выиграть смартфон Honor 10i есть у каждого!

В течение двух месяцев у кыргызстанцев есть возможность выиграть 60 смартфонов Honor 10i в лотерее «Мой О! — смартфон каждый день». Для участия достаточно установить приложение «Мой О!», пользоваться удобным кошельком «О!Деньги» и получать лотерейные билеты.

Сегодня через кошелек «О!Деньги» можно быстро и легко оплатить более 400 сервисов, в том числе коммунальные услуги, штрафы ГУОБДД, онлайн-игры, покупки в магазинах и даже счета в кофейнях и ресторанах. За каждый платеж пользователю начисляются лотерейные билеты.

Билеты также выдаются за регистрацию и идентификацию в приложении «Мой О!», добавление банковской карты, пополнение кошелька и покупку смартфонов Honor в магазинах O!Store.

Впереди еще шесть еженедельных розыгрышей и шанс выиграть есть у каждого!

На прошлой неделе среди победителей оказались жители Нарына и Оша, которые специально приехали в Бишкек, чтобы получить свой подарок.

«Я выиграла смартфон и приехала за ним из Кочкорского района Нарынской области. Безумно рада­ такому подарку!» ­— рассказала Эмилбек кызы Айгерим.

«Приложением пользуюсь с января, в основном пополняю баланс и оплачиваю коммунальные услуги. Когда мне пришло СМС о том, что я выиграла смартфон, сначала не поверила — сходила в O!Store у нас в Оше, там мне рассказали о лотерее. И вот приехала в Бишкек, чтобы получить свой подарок. Спасибо большое!» — поделилась жительница Оша Насиба Исхакова.

Еще одна победительница Света Садыкбекова также не сразу поверила в свою удачу:

«Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я не поверила. Подумала, что какой-то розыгрыш. Мне сказали, что нужно подойти за телефоном — решила сходить, и вот он у меня в руках».

Но есть и пользователи, для которых победа в лотерее не стала неожиданностью:

«О лотерее узнал из рекламной листовки, которую мне дали в офисе. Я решил попробовать. Оплачивал все, что только можно, через О!Деньги и три недели следил за розыгрышами, проверял номера выигрышных билетов. И в третьем розыгрыше мне повезло! А выигрышный билет получил за оплату покупок в «Народном». Вообще приложением пользуюсь почти два года, чаще всего оплачиваю интернет, пополняю баланс, это очень удобно. Еще люблю использовать карту «О!Деньги», — рассказал Ахмед Алькатери.

Следующий еженедельный розыгрыш семи смартфонов состоится уже завтра, 29 октября.

Читайте условия лотереи на сайте udacha.o.kg и ловите свою удачу!

Официальный партнер — Honor.

Разрешение Госфиннадзора № 134 от 30.09.2019. Период проведения — с 01.10.2019 по 03.12.2019. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.