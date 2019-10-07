Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи

Спустя год с момента своего запуска уникальное семейное предложение «Вместе дешевле» Мобильного оператора О! продолжает радовать кыргызстанцев на территории всей страны. Тысячи семей оценили тарифное предложение за его простоту, удобство и выгоду, которая позволяет сохранить семейный бюджет.
Глава семьи платит за всех
Стартовый комплект тарифа «Вместе дешевле» рассчитан на трех человек. Оплата за весь комплект списывается с одного номера — всего 1 тысяча 190 сомов в месяц. При необходимости группу можно расширить до пяти членов семьи.
Каждый в семье получает:
- 40 ГБ СКОРОСТНОГО МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА у себя в смартфоне;
- БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ в сети О!;
- СКОРОСТНОЙ ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ в роутере без ограничений и проводов по плинтусам.
Расходы ниже в два раза
Преимущество «Вместе дешевле» легко увидеть на примере обычной семьи из трех человек, где у каждого есть смартфон и на всех еще один планшет. Даже если каждый пользуется демократичным тарифом за 400 сомов в месяц и специальным тарифом для планшета от 800 сомов, при подключении семейного тарифа при том же объеме потребления семейные траты на связь снизятся почти в два раза.
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Оставить заявку на подключение тарифа «Вместе дешевле» можно, позвонив по номерам 557, 0500 000 955, а также в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазине O!Store.