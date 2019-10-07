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Бизнес

Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи

Спустя год с момента своего запуска уникальное семейное предложение «Вместе дешевле» Мобильного оператора О! продолжает радовать кыргызстанцев на территории всей страны. Тысячи семей оценили тарифное предложение за его простоту, удобство и выгоду, которая позволяет сохранить семейный бюджет.

Глава семьи платит за всех

Стартовый комплект тарифа «Вместе дешевле» рассчитан на трех человек. Оплата за весь комплект списывается с одного номера — всего 1 тысяча 190 сомов в месяц. При необходимости группу можно расширить до пяти членов семьи.

Каждый в семье получает:

  • 40 ГБ СКОРОСТНОГО МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА у себя в смартфоне;
  • БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ в сети О!;
  • СКОРОСТНОЙ ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ в роутере без ограничений и проводов по плинтусам.

Расходы ниже в два раза

Преимущество «Вместе дешевле» легко увидеть на примере обычной семьи из трех человек, где у каждого есть смартфон и на всех еще один планшет. Даже если каждый пользуется демократичным тарифом за 400 сомов в месяц и специальным тарифом для планшета от 800 сомов, при подключении семейного тарифа при том же объеме потребления семейные траты на связь снизятся почти в два раза.

Скачайте O!TV и скажите «Нет войне за пульт!»

Хотите более 150 рейтинговых ТВ-каналов под рукой и прекратить домашнюю битву за пульт? Погоду в доме спасет O!TV. Эта услуга способна превратить любой смартфон, планшет, компьютер, ноутбук и телевизор Smart TV в самый настоящий персональный кинотеатр.

Оставить заявку на подключение тарифа «Вместе дешевле» можно, позвонив по номерам 557, 0500 000 955, а также в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазине O!Store.

«Вместе дешевле» — семейная экономия без забот!
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