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Бизнес

Мой О! — забирай смартфон каждый день!

Сегодня стартовала лотерея «Мой О! ­— смартфон каждый день», в рамках которой у пользователей мобильного приложения «Мой О!» есть шанс выиграть 60 смартфонов Honor 10i за 60 дней.

Для участия достаточно установить приложение «Мой О!», оплачивать услуги через кошелек «О!Деньги» и получать лотерейные билеты. Билеты также будут начисляться за регистрацию и идентификацию в приложении, добавление банковской карты, пополнение кошелька и покупку смартфонов Honor в магазинах O!Store.

Первый еженедельный розыгрыш семи смартфонов Honor 10i состоится уже 8 октября. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел в присутствии независимой комиссии.

Все подробности на сайте udacha.o.kg.

Официальный партнер — Honor.

Напомним, «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает контролировать расходы, просматривать остатки гигабайтов и минут, заботиться о балансе близких, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры, штрафы ГУОБДД и более 400 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Разрешение Госфиннадзора № 134 от 30.09.19. Период проведения с 01.10.2019 по 03.12.2019. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
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