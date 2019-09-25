12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику

На IT-форуме «КИТ-2019» презентован портал открытых данных.



В Бишкеке 24 сентября состоялся VII форум информационных технологий «КИТ-2019», прошедший под эгидой национальной стратегии «Санарип Кыргызстан — 2019-2023». Темами встречи стали кибербезопасность, открытые данные, цифровые госуслуги, электронная коммерция и другие глобальные тренды. Во время форума Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) КР провел презентацию портала открытых данных data.gov.kg.

Портал объединил 215 наборов данных от 12 пилотных госведомств Кыргызстана, теперь этой информацией могут свободно воспользоваться все желающие.

Согласно исследованию ГКИТиС, сейчас в КР наиболее востребованы данные по торговле, рынку труда, образованию. Востребованность в такой информации особенно характерна для бизнес-структур. Теперь данные государственных ведомств открыты, их наборы будут пополняться, а информация доступна также в машиночитаемом формате.

Использование открытых данных, как ожидается, поможет бизнес-сектору выйти на новый уровень развития, повысит уровень доверия к КР со стороны международного бизнеса, сделает статистику государственных структур доступной для всех граждан.