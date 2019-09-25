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КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей

Конфликт поколений никуда не делся и, возможно, сейчас он острее, чем когда-либо.

Дети 2000-х стали первыми в мире людьми, не знающими жизни без интернета. Взрослые стараются подстроиться к жизни в новой реальности, но у них уже есть некий жизненный опыт и воля для этого.

Наши дети родились уже в этой новой реальности и не представляют, как человечество обходилось раньше без социальных сетей. Времена без мобильной связи они считают доисторическими.

Нужно четко понимать, что ответственность за покалеченную психику детей лежит не на смартфонах, а на взрослых и родителях, которые позволили гаджету занять позицию главы семьи.

Эксперты говорят, что повальное увлечение гаджетами не только снижает качество учебы, но и оказывает негативное влияние на настроение и психический фон подростков. Подобные исследования периодически проводятся, и результаты практически везде одинаковы: оставшись без смартфона, школьники тоскуют, испытывают растерянность и совершенно не знают, чем себя занять.

«Мы все чувствуем на себе масштабную цифровизацию. Ни у родителей, ни у и детей Кыргызстана нет ни единого шанса остаться в стороне этих глобальных процессов, — отметил директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков. — Мы очень четко это понимаем, и уже давно искали способ, как мы можем помочь. И, кажется, нашли! Используя наши возможности, мы создали приложение O! Safe Kids. Не панацея, но эффективный помощник в воспитании современных детей».

Со стороны выглядит достаточно странным, зачем ведущий мобильный оператор страны выпускает приложение, у которого есть функция значительного ограничения использования смартфона, да еще и предлагает его бесплатно в тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids».

Зачем, спросите вы?

«Если посмотреть на ситуацию глобально, любой участник экономических и общественных отношений, будь то коммерческая организация или простой гражданин, всегда заинтересован в хорошем физическом и психологическом здоровье населения страны. В качественном воспитании и образовании наших детей. В том числе и Мобильный оператор О!», — сказал представитель Мобильного оператора О! Юрий Челбаков. 

Пройдет совсем немного времени, и уже они будут управлять страной и принимать важные решения. Давайте вместе поможем им стать лучше!

Директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков

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