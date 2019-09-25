КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей

Конфликт поколений никуда не делся и, возможно, сейчас он острее, чем когда-либо.
Дети 2000-х стали первыми в мире людьми, не знающими жизни без интернета. Взрослые стараются подстроиться к жизни в новой реальности, но у них уже есть некий жизненный опыт и воля для этого.
Наши дети родились уже в этой новой реальности и не представляют, как человечество обходилось раньше без социальных сетей. Времена без мобильной связи они считают доисторическими.
Нужно четко понимать, что ответственность за покалеченную психику детей лежит не на смартфонах, а на взрослых и родителях, которые позволили гаджету занять позицию главы семьи.
«Мы все чувствуем на себе масштабную цифровизацию. Ни у родителей, ни у и детей Кыргызстана нет ни единого шанса остаться в стороне этих глобальных процессов, — отметил директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков. — Мы очень четко это понимаем, и уже давно искали способ, как мы можем помочь. И, кажется, нашли! Используя наши возможности, мы создали приложение O! Safe Kids. Не панацея, но эффективный помощник в воспитании современных детей».
Со стороны выглядит достаточно странным, зачем ведущий мобильный оператор страны выпускает приложение, у которого есть функция значительного ограничения использования смартфона, да еще и предлагает его бесплатно в тарифах «Переходи на О! + O! Safe Kids».
Зачем, спросите вы?
«Если посмотреть на ситуацию глобально, любой участник экономических и общественных отношений, будь то коммерческая организация или простой гражданин, всегда заинтересован в хорошем физическом и психологическом здоровье населения страны. В качественном воспитании и образовании наших детей. В том числе и Мобильный оператор О!», — сказал представитель Мобильного оператора О! Юрий Челбаков.
Пройдет совсем немного времени, и уже они будут управлять страной и принимать важные решения. Давайте вместе поможем им стать лучше!Директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков