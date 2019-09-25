Мобильное приложение «Мой О!» стало одним из самых популярных в Кыргызстане со средним рейтингом 4,6 в магазине приложений Google Play. Его уже установили более 500 тысяч раз.

Сегодня приложение «Мой О!» — это целая экосистема с личным кабинетом абонента, кошельком «О!Деньги» и множеством других полезных функций.

Но с чего все начиналось? Об этом рассказал директор по продуктам О! Юрий Челбаков в рамках форума «КИТ-2019»: «Раньше, чтобы узнать свой баланс, нужно было ввести сложную комбинацию и отправить запрос — теперь все это есть в нашем приложении, там же легко проверить остаток гигабайтов и минут, просмотреть детализацию расходов и даже заказать отчет на почту для детального разбора. Это основные функции, с которых мы начинали».

Позже к личному кабинету в приложение добавили электронный кошелек «О!Деньги», а вместе с ним и возможность оплаты услуг и пополнения кошелька с помощью банковских карт Visa, MasterCard, «Элкарт», что избавило от необходимости искать платежный терминал, ведь пополнить кошелек в нужный момент теперь можно прямо с карты.

А если и на карте оказалось недостаточно средств, то можно легко взять кредит до зарплаты, без справок и поручителей прямо в приложении.

Сейчас в каталоге кошелька «О!Деньги» более 400 сервисов — это коммунальные службы всех регионов страны, интернет-провайдеры, онлайн-игры и многое другое.

Оплатить большинство из них можно в два клика, просто отсканировав штрихкод на квитанции.

«Но платежами по каталогу мы не ограничились. Мы пошли дальше внедрили QR-платежи! С помощью нашего кошелька уже сегодня можно купить кофе, оплатить счет в кафе или покупки в магазинах», — поделился Юрий.

Еще одна удобная возможность — проверка и оплата штрафов ГУОБДД. Оплатить можно как штрафы с камер, так и штрафы, выписанные вручную.

В ближайшее время в приложении можно будет получить госуслуги. Например, проверить, какие авто на вас зарегистрированы, проверить подлинность аттестатов и дипломов или обратиться в бюро находок, чтобы проверить статус потерянных документов.

«Так, шаг за шагом мы делаем наше приложение, а вместе с ним и жизнь наших пользователей удобнее и проще! Может, мы и не решим всех проблем на земле, но с приложением «Мой О!» жить будет комфортнее — это точно!» — завершил свою презентацию Юрий.

Кредит предоставляется ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 037.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.