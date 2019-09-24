КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»

Мобильный оператор О! в рамках VII Кыргызстанского форума информационных технологий «КИТ-2019» представил новую версию приложения «Мой О!», в которой реализована возможность получения и оплаты государственных услуг. Реализация инновационного концепта «Государство как платформа» в приложении позволит пользователям «Мой О!» получать и оплачивать спектр электронных госуслуг, что способствует построению и укреплению цифрового сообщества страны.

Сегодня пользователи приложения «Мой О!» могут с легкостью проверить и оплатить штраф за нарушение ПДД. Достаточно добавить данные авто, чтобы получать СМС о новых штрафах, просматривать детали и фото нарушений и оплачивать штрафы в два клика со скидкой 50 процентов в течение 15 дней.

В новой версии приложения «Мой О!», которая будет представлена в ближайшие дни, реализованы следующие государственные услуги:

регистр автотранспорта, позволяющий проверять количество зарегистрированных машин;

проверка подлинности дипломов и аттестатов;

просмотр сведений о паспортных данных;

проверка семейного статуса.

До конца года планируется внедрить более 100 госуслуг.

Напомним, «Мой О!» — это единая экосистема, объединяющая электронные кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! в одном приложении.

Приложение уже установили более полумиллиона абонентов О!. Скачивайте в App Store и Google Play.

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA — Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг.

Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.