Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших

Сегодня в Бишкеке проходит главное IT-событие осени — VII Кыргызстанский форум информационных технологий «КИТ-2019», генеральным спонсором которого выступает лидер инноваций и крупнейший оператор Кыргызстана — Мобильный оператор О!

Собравшихся приветствовал директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков. Он отметил важность сегодняшнего события и пригласил всех на презентацию инновационных продуктов компании: приложений O! Safe Kids и «Мой О!», которые пройдут в секциях «Кибербезопасность» и «Электронная коммерция».

Форум стартовал с приятного, лучшим из лучших были вручены премии. Новаторы и энтузиасты получили ценные фирменные подарки от генерального спонсора мероприятия.

Лучший IT-сервис

IT

Премию заполучили государственные разработчики — группа государственных IT-компаний за их весомый вклад в цифровизацию страны, за внедрение информационных технологий в госсекторе, за создание системы электронного взаимодействия «Түндүк», за реализацию широкомасштабных инфраструктурных проектов («Безопасный город»), за развитие партнерства с бизнесом и улучшение жизни граждан страны за счет реализации инновационного проекта «Государство как платформа» (в результате чего кыргызстанцы могут сейчас заплатить налоги и получить другие услуги через приложение в своем телефоне). Отмечены государственные IT-компании «Инфосистема», «Центр электронного взаимодействия», «Инфоком», «АйТи Сервис».

Открытие года

Премиябыла присуждена человеку, который на протяжении последних лет вносит неоценимый вклад в развитие IT будущего нашей страны, готовит чемпионов и победителей престижных олимпиад по информатике — учителю информатики лицея имени Ч.Айтматова Кылычбеку Ураимову.

IT-персона

Третья премия— одна их самых престижных в кыргызстанском IT-сообществе. Здесь важен персональный вклад в развитие отечественных информационных технологий. Сегодня ее получил Мирбек Окенов, основатель и руководитель компании «Улут Софт». Мирбек в сфере разработки программного обеспечения с 2014 года, за это время компания реализовала множество необходимых для Кыргызстана IT-проектов в сфере туризма, авиации, масс-медиа, финансов, безопасности. В этом числе и перевод 400 тысяч кыргызских фраз и терминов для компьютерного онлайн-переводчика Google Translate, и обновление сайта правительства Кыргызской Республики.

Но одно из знаковых достижений, послуживших для выбора в пользу сегодняшнего номинанта, — озвучивание текста на кыргызском языке с использованием технологий машинного обучения. Это первый этап в создании полноценного искусственного интеллекта, который может воспроизводить речь на государственном языке.

Лучший социальный проект

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Четвертая премияЛучшим социальным проектом в этом году экспертное жюри выбрало образовательный молодежный портал Bilesinbi.kg. Проект «Билесинби» представляет собой информационную площадку на кыргызском языке, действующую на базе сайта bilesinbi.kg и в социальных сетях, где подростки и молодежь могут задать вопросы через WhatsApp и соцсети на темы здоровья, психологии, правовой, финансовой и религиозной грамотности, образования. Миссия «Билесинби» — помощь в воспитании здоровой и уверенной в себе нации, имеющей понимание о своем здоровье, своих правах и владеющей навыками коммуникации с ближайшим окружением, разбирающейся в технологиях и способной построить свою карьеру.

Форум сейчас в самом разгаре. Участие в нем принимает более двух тысяч человек — это ведущие эксперты IT-индустрии из России, Казахстана, Украины, Финляндии, США и Кыргызстана, а также представители местного IT-сообщества, студенты и преподаватели. Прямо сейчас идет выставка стартапов, а участники форума знакомятся с новейшими IT-разработками.

На сайте kit2019.gipi.kg вы найдете подробную информацию обо всех спикерах и программу мероприятия.

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA-Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

«КИТ-2019» проходит под эгидой стратегической концепции «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».