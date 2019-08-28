Медицинские организации КР откроют свои данные

В Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики 26 августа прошла разъяснительная встреча на тему открытых данных в здравоохранении. Участниками мероприятия стали сотрудники ГКИТиС КР, Минздрава, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), общественных фондов «Школа данных» и «Гражданские инициативы интернет-политики» (ГИИП), «Школы пациентов» при Национальном центре онкологии, а также представители бизнеса.

Главной темой стало практическое применение открытых данных в здравоохранении. Медики и работники ГКИТиС КР обсудили доступность информации и необходимость ее доработки, приоритеты раскрытия данных, существующие недостатки в этом направлении и дальнейшие перспективы. Как было отмечено, в настоящее время Минздрав КР открыл 27 наборов данных о своей работе, ФОМС — 34 набора.



Также было отмечено, что существующие наборы данных нуждаются в доработке — планируется улучшить их читаемость, сделать информацию доступной и полезной для населения. Кроме того, в наборы открытых данных рекомендовано включить информацию об онкологии. Данные задачи, направленные на информирование населения о доступных медицинских услугах и поэтапное раскрытие всех данных в здравоохранении, были утверждены в соответствующей резолюции по итогам встречи.



Мероприятие было организовано в рамках реализации проекта «Открытые данные» в партнерстве с общественным фондом «Гражданские инициативы интернет-политики» и международной инициативой OGP (Open Government Partnership/«Открытое правительство»).