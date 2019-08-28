Медицинские организации КР откроют свои данные

В Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики 26 августа прошла разъяснительная встреча на тему открытых данных в здравоохранении. Участниками мероприятия стали сотрудники ГКИТиС КР, Минздрава, Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), общественных фондов «Школа данных» и «Гражданские инициативы интернет-политики» (ГИИП), «Школы пациентов» при Национальном центре онкологии, а также представители бизнеса.
Главной темой стало практическое применение открытых данных в здравоохранении. Медики и работники ГКИТиС КР обсудили доступность информации и необходимость ее доработки, приоритеты раскрытия данных, существующие недостатки в этом направлении и дальнейшие перспективы.
Как было отмечено, в настоящее время Минздрав КР открыл 27 наборов данных о своей работе, ФОМС — 34 набора.
Также было отмечено, что существующие наборы данных нуждаются в доработке — планируется улучшить их читаемость, сделать информацию доступной и полезной для населения. Кроме того, в наборы открытых данных рекомендовано включить информацию об онкологии. Данные задачи, направленные на информирование населения о доступных медицинских услугах и поэтапное раскрытие всех данных в здравоохранении, были утверждены в соответствующей резолюции по итогам встречи.
Мероприятие было организовано в рамках реализации проекта «Открытые данные» в партнерстве с общественным фондом «Гражданские инициативы интернет-политики» и международной инициативой OGP (Open Government Partnership/«Открытое правительство»).
Как было отмечено, в настоящее время Минздрав КР открыл 27 наборов данных о своей работе, ФОМС — 34 набора.
Проект «Открытые данные» — часть национальной цифровой стратегии «Санарип Кыргызстан» и проекта Всемирного банка Digital CASA Kyrgyzstan. Проект направлен на цифровую трансформацию государственных услуг в Кыргызстане до 2023 года, включая охват интернетом всех регионов КР. Благодаря «Открытым данным» информация всех государственных ведомств КР будет собрана на едином портале, население получит доступ к качественным электронным государственным услугам и новым рабочим местам и сможет повысить свою квалификацию в цифровых технологиях.
Партнерство «Открытое правительство» (OGP) — многосторонняя международная инициатива, направленная на реализацию обязательств правительств по обеспечению прозрачности, расширению прав и возможностей граждан, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий для усиления управления.
Общественный фонд «Гражданские инициативы интернет-политики» (ГИИП) — негосударственная организация, созданная в КР в 2001 году. Основной миссией ГИИП является стимулирование законодательных и регулятивных реформ ИКТ-политики (информационно-коммуникационные технологии).
ОФ «Школа данных» является частью международной сети School of Data (schoolofdata.org). Миссия фонда состоит в повышении качества знаний и анализа информации, объединении людей для решения общих проблем на основе открытых данных. Также ОФ «Школа данных» является образовательным ресурсом в КР по дата-грамотности.