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Общество

В Кыргызстане запустили открытую базу экологических данных

ОО «МувГрин» запустило базу экологических данных. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что данные можно использовать для проведения анализа, подготовки научных исследований и журналистских материалов, косвенно или прямо касающихся вопросов охраны окружающей среды в Кыргызстане.

База экологических данных включает в себя девять компонентов:

  • качество воздуха;
  • биоразнообразие;
  • энергетику;
  • изменение климата;
  • земельные ресурсы;
  • транспорт;
  • водные ресурсы;
  • сельское хозяйство;
  • отходы.

Кроме того, каждый компонент имеет свои параметры, которые содержат актуальную информацию с указанием источника данных. В базе также есть ссылка на полезные публикации, такие как национальные доклады о состоянии окружающей среды в КР, экологический обзор КР и другие. Она доступна по ссылке.

«Данные являются общедоступными, будут обновляться постоянно и могут быть использованы в исследованиях по охране окружающей среды, также для создания профессиональных материалов журналистами и исследователями с обязательным упоминанием источника данных и ссылкой на ОО «МувГрин», — заметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194322/
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