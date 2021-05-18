В Кыргызстане запустили открытую базу экологических данных

ОО «МувГрин» запустило базу экологических данных. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что данные можно использовать для проведения анализа, подготовки научных исследований и журналистских материалов, косвенно или прямо касающихся вопросов охраны окружающей среды в Кыргызстане.

База экологических данных включает в себя девять компонентов:

качество воздуха;

биоразнообразие;

энергетику;

изменение климата;

земельные ресурсы;

транспорт;

водные ресурсы;

сельское хозяйство;

отходы.

Кроме того, каждый компонент имеет свои параметры, которые содержат актуальную информацию с указанием источника данных. В базе также есть ссылка на полезные публикации, такие как национальные доклады о состоянии окружающей среды в КР, экологический обзор КР и другие. Она доступна по ссылке.

«Данные являются общедоступными, будут обновляться постоянно и могут быть использованы в исследованиях по охране окружающей среды, также для создания профессиональных материалов журналистами и исследователями с обязательным упоминанием источника данных и ссылкой на ОО «МувГрин», — заметили в организации.