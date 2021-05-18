В Кыргызстане запустили открытую базу экологических данных

ОО «МувГрин» запустило базу экологических данных. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что данные можно использовать для проведения анализа, подготовки научных исследований и журналистских материалов, косвенно или прямо касающихся вопросов охраны окружающей среды в Кыргызстане.
База экологических данных включает в себя девять компонентов:
- качество воздуха;
- биоразнообразие;
- энергетику;
- изменение климата;
- земельные ресурсы;
- транспорт;
- водные ресурсы;
- сельское хозяйство;
- отходы.
Кроме того, каждый компонент имеет свои параметры, которые содержат актуальную информацию с указанием источника данных. В базе также есть ссылка на полезные публикации, такие как национальные доклады о состоянии окружающей среды в КР, экологический обзор КР и другие. Она доступна по ссылке.
«Данные являются общедоступными, будут обновляться постоянно и могут быть использованы в исследованиях по охране окружающей среды, также для создания профессиональных материалов журналистами и исследователями с обязательным упоминанием источника данных и ссылкой на ОО «МувГрин», — заметили в организации.