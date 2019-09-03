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Бизнес

MegaCom: новый код 990 уже в продаже!

Компания MegaCom запустила новый код 990, чтобы еще большее количество абонентов смогли в полной мере пользоваться преимуществами сети отечественного оператора. Удачно подобранная комбинация чисел в запоминающейся последовательности и в сочетании с новым кодом, несомненно, подчеркнет индивидуальность своего обладателя. Подобрать номер в коде 990 можно и по памятным датам, году рождения, любимым цифрам или просто взять новый, идентичный старому.

Префикс расширит уже существующую номерную емкость и будет функционировать наравне с действующими. В рамках подготовительной работы была проведена настройка и проверка оборудования, оповещены локальные и зарубежные партнеры. Параллельно подготовлена база номеров для свободного выбора желаемого номера с определенной комбинацией цифр в рамках услуги «Твой номер».

Условия набора номеров внутри сети MegaCom остаются прежними: при совершении звонков или отправке SMS-сообщений на номера абонентов MegaCom обязательно введение десятизначного набора номера в формате 0 99х хххххх, где х хххххх — код и номер вызываемого абонента.

Если вы хотите получить в свое распоряжение красивый номер в заветном коде с девятками, поторопитесь с выбором. Номера уже в продаже во всех MegaStore и Центрах продаж и обслуживания MegaCom.

Подробная информация на сайте компании megacom.kg.
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