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Бизнес

В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019

Внутренний дигитон прошел 28 и 29 августа в главном офисе Beeline Кыргызстан. Это ежегодная инициатива компании, в этом году в соревновании приняли участие 11 команд.

Суть дигитона в том, чтобы за 24 часа создать прототип цифрового проекта. В этот раз командам было дано задание разработать проект, который совпадал бы в двух точках: определение клиентской боли и лучшее решение.

В течение 24 часов командами были разработаны и продемонстрированы прототипы приложений, которые призваны упростить взаимодействие клиента с продуктом.

Победителем дигитона стала команда Hidden Figures с их проектом Booster. Он предлагает инновационный способ навигации по сервисам и услугам компании. Команда-победитель будет представлять Кыргызстан на международном дигитоне Global Digithon 2019, который пройдет в Амстердаме.

Остальные проекты, предложенные на дигитоне, будут детально изучены на предмет дальнейшего внедрения, так как многие из них привлекли внимание членов жюри и представителей бизнеса.
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В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
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