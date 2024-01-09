Чем запомнился юбилейный год Beeline?

Для «Beeline Кыргызстан» прошедший год стал особенно знаменательным. Сотовому оператору исполнилось 25 лет, и эту красивую дату он отметил созданием новых возможностей не только для абонентов, но и для всей страны. Подводя итоги масштабной юбилейной кампании, Beeline поделился своими достижениями за 2023 год.

Компания ведет активную социальную деятельность, уделяя особое внимание развитию образования и цифровизации регионов. К своему юбилею Beeline открыл в Караколе бесплатный коворкинг-центр для всех желающих, оснастив его компьютерной техникой и доступом в интернет.

Еще одной социальной инициативой, приуроченной к 25-летию компании, стало открытие современных компьютерных классов сразу в двух школах Баткенской области.

В Чуйской области Beeline совместно с ГУОБДД МВД КР провел акцию «Осторожно, дети!» с целью обеспечения безопасности школьников на дорогах.

Для поддержки подрастающего поколения Beeline совместно с общественным объединением Enactus запустил проект «Профориентация» — бесплатные онлайн-курсы по выбору профессии.

Также юбилейный год Beeline ознаменовался завершением второго этапа проекта «Бесплатные IT-курсы». 75 участников со всей страны освоили пять востребованных профессий в области информационных технологий, а лучших выпускников пригласили на стажировку в крупнейшие отечественные компании.

Уникальным открытием года стал совместный творческий проект Beeline, компании «Шоро» и команды 1.1STUDIO — первый в Кыргызстане кобрендинговый веб-сериал «Супер Аралаш».

На юге страны Beeline провел бесплатные праздничные концерты с участием звезд кыргызской эстрады. Зрителей ждали не только выступления любимых исполнителей, но и конкурсы с призами от компании. Подарки получили и самые преданные абоненты, которые пользуются услугами Beeline на протяжении многих лет.

Серия мероприятий в честь 25-летия «Beeline Кыргызстан» завершилась акцией «Новогодний Beeline экспресс». Фудтрак с бесплатными угощениями в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки посетил разные города страны и подарил людям праздничное настроение.

Beeline стремится создавать лучшие возможности для кыргызстанцев, не ограничиваясь сферой услуг связи. Это также возможности качественного обучения, карьерного роста, культурного развития.

За 25 лет работы на телекоммуникационном рынке Кыргызстана Beeline зарекомендовал себя не только как надежный, стабильный оператор, но и как социально ответственная компания, которая вносит вклад в развитие страны и общества.

Beeline: 25 лет возможностей для каждого!