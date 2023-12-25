«Новогодний Beeline экспресс» отправился в путь по городам Кыргызстана

Преддверие Нового года — время теплых пожеланий, приятных подарков и чудесных моментов. Сотовый оператор Beeline подготовил для кыргызстанцев особенный сюрприз для создания праздничного настроения.

В последнюю неделю уходящего года стартовал «Новогодний Beeline экспресс» — нарядный фудтрак в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.

С 25 по 29 декабря он посетит несколько городов страны, останавливаясь в разных локациях.

«Новогодний Beeline экспресс» порадует детей и взрослых вкусными угощениями, горячим чаем и волшебной атмосферой.

Встречайте «Новогодний Beeline экспресс» в своем городе:

25 декабря — город Баткен;

26 декабря — город Ош;

27 декабря — город Джалал-Абад;

28 декабря — города Кара-Балта и Бишкек;

29 декабря — города Токмак и Бишкек.

Подробное расписание публикуется на странице компании @beeline_kyrgyzstan в социальной сети Instagram в разделе актуальных историй («Экспресс»).

— Большую серию мероприятий в честь 25-летия Beeline мы завершаем в канун Нового года вдвойне праздничным событием, — сказал генеральный директор компании Андрей Пятахин. — «Новогодний Beeline экспресс» — это очень добрая и теплая инициатива, которая объединяет людей и дарит хорошее настроение. Ждите нас в своем городе, будем рады разделить этот волшебный праздник вместе с вами!

Beeline: 25 лет возможностей для каждого!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089-КР, № 20-0388-КР.