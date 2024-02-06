Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане

«Beeline Кыргызстан» постоянно улучшает качество сети, ориентируясь на растущие потребности абонентов. Эффективность работ подтверждается результатами независимого исследования, основанного на потребительском опыте.

Тестирование проводится с помощью приложения Speedtest® компании Ookla® — мирового лидера в сфере связи. Скорость мобильного интернета замеряют сами абоненты, а Ookla® анализирует полученные данные.

Итоги исследования впечатляют: если в 3-м квартале 2023 года Beeline лидировал по скорости 4G-интернета в Бишкеке и Чуйской области, то по итогам 4-го квартала он признан оператором с самым быстрым 4G-интернетом в Кыргызстане. При этом скорость 4G-интернета за год выросла с 19,34 Мбит/с до 29,89 Мбит/с.*

Эти показатели свидетельствуют о непрерывном развитии сети Beeline. Сотовый оператор продолжает улучшать качество предоставляемых услуг, повышая эффективность базовых станций и обеспечивая новое покрытие по всему Кыргызстану. В частности, большой объем работ сейчас проводится на севере страны — в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях.

— К концу декабря в северных регионах появилось более 50 новых позиций, из них 30 — на Иссык-Куле, — сообщил генеральный директор «Beeline Кыргызстан» Андрей Пятахин. — Это только начало: в первом полугодии 2024 года мы планируем построить десятки новых сайтов и модернизировать более сотни базовых станций. И, конечно же, продолжим обеспечивать наших абонентов самым быстрым 4G-интернетом. Насколько успешно Beeline справится с этой задачей, Speedtest® покажет, а мы приложим все усилия для достижения лучших результатов.

Компания Ookla® — мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета. Ее миссия состоит в том, чтобы сделать интернет лучше, быстрее и доступнее. С этой целью компания разработала всемирно известные платформы Speedtest® и Downdetector®, а также ряд комплексных корпоративных решений. Данные и инструменты Ookla® обеспечивают операторов и другие компании важной информацией, необходимой для анализа и оптимизации сетей, с учетом клиентского опыта.

* Основано на анализе Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Кыргызстане за 3-й квартал 2022 года и 4-й квартал 2023-го. Товарные знаки Ookla® используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

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