Холдинг Veon продает 50,1 процента своей доли в Beeline Кыргызстан

Вчера вечером группа Veon подписала соглашение о продаже своей доли в размере 50,1 процента в компании «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline Кыргызстан) Chaudhary Group. Об этом сообщают российские СМИ.

В компании пояснили, что сделка — часть стратегии Veon по упрощению структуры группы и фокусу на крупные рынки, где фирма может развиваться как оператор цифровых услуг в сферах финансов, развлечений, здравоохранения и образования. Основная причина продажи — желание группы Veon сфокусироваться на крупных рынках, таких как Узбекистан, Пакистан, Казахстан, Украина, Бангладеш.

В Beeline Кыргызстан 24.kg сообщили, что пока о фактической продаже говорить рано. Этот процесс может занять несколько месяцев.

«Что касается изменений, связанных с этой сделкой, — конечно же, что-то будет меняться. Мы уверены в том, что грядущие перемены будут позитивными. Chaudhary Group (CG) работает по всему миру в различных отраслях, обладает огромным финансовым потенциалом и готова инвестировать в нашу компанию, что, в свою очередь, позитивно повлияет на телекоммуникационный рынок в Кыргызстане», — прокомментировали сделку в компании.

Также отмечается, что руководство Beeline Кыргызстан остается прежним, команда продолжает выполнять свои задачи. В ближайшее время никаких существенных структурных изменений не предвидится. Вторым акционером, владеющим долей в 49,9 процента, по-прежнему остается группа компаний «Верный Капитал».