Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой

Все еще ломаете голову над тем, что подарить своей половинке? Ответ на этот вопрос может оказаться проще, чем вы думаете. Beeline предлагает самые беспроигрышные идеи для подарков от всего сердца.

Красивый номер — ключ к успеху

Если вы хотите, чтобы ваш сюрприз был оригинальным и по-настоящему незабываемым, подарите номер с красивой, запоминающейся комбинацией цифр. Это может быть отсылка к счастливому числу, личным впечатлениям или особой памятной дате — то, что вызывает приятные эмоции.

Кстати, о приятном: до конца февраля на самые «драгоценные» номера Beeline действуют скидки:

30 процентов — для номеров категории «Платина»;

50 процентов— для категории «Золото»;

70 процентов— для категории «Серебро».

Ознакомиться с доступными номерами и выбрать самый подходящий вариант можно на сайте сотового оператора.

Чтобы не промахнуться с подарком, цельтесь в «яблочко»

А не подарить ли что-то действительно ценное и желанное? Например, iPhone. Идея отличная, но все мы знаем, насколько важно остерегаться подделок, особенно при выборе подарка для самых близких.

Чтобы избежать сомнительных покупок, смело отправляйтесь в офисы Beeline — официального партнера и авторизованного реселлера компании Apple:

в ТРЦ «Дордой Плаза-2» (улица Ибраимова, 115, 10.00-22.00);

в ТЦ Asia Mall (проспект Чингиза Айтматова, 3, 10.00-22.00);

в ТЦ «Бишкек Парк» (улица Киевская, 148, 10.00-22.00);

в БЦ «Асыл-Таш» (улица Ибраимова, 115/1, 9.00-18.00).

Здесь вы сможете купить оригинальные смартфоны iPhone с официальной гарантией от всемирно известного производителя.

Даже если бюджет ограничен, а порадовать любимого человека очень хочется, у Beeline для вас есть отличные новости. Только до 10 марта вы можете приобрести iPhone 15 PRO 128 ГБ в рассрочку по специальной цене! Рассрочка от «Дос-Кредобанка» предоставляется на 12 месяцев, при этом размер ежемесячных выплат составит 8 тысяч 888 сомов. Вдобавок вы получите красивый номер до категории «Золото +», тариф «Супер Pro», оплаченный на четыре недели, а также ежемесячный интернет-пакет объемом 20 ГБ на целый год. Все эти бонусы станут прекрасным дополнением к вашему подарку.

Помимо iPhone, Beeline предлагает и другие товары под брендом Apple. Например, смарт-часы Apple Watch или наушники AirPods, которые тоже могут стать замечательным презентом. Дарите лучшее тем, кого любите, и для этого вовсе не нужен особый повод.

Beeline создает новые возможности!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.