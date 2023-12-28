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Бизнес

В Новый год с отличной связью и самым быстрым интернетом

Как правило, новогодние праздники становятся тяжелым испытанием для мобильных сетей, но только не для «Beeline Кыргызстан». Компания постоянно работает над улучшением качества сети, чтобы обеспечить своим абонентам бесперебойную связь и быстрый интернет. Как показывают независимые исследования, сотовый оператор успешно справляется со своей задачей.

Каждый год компания вкладывает большие инвестиции в развитие сети и внедрение новейших технологий. Beeline строит новые базовые станции по всей стране, расширяя географию покрытия сети. А регулярная модернизация уже существующих объектов позволяет увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных.

Самым ярким подтверждением эффективности проводимых работ стали результаты независимого исследования Ookla — мирового лидера в области тестирования и анализа скорости интернета. С помощью приложения Speedtest пользователи проводят замеры скорости передачи данных, а Ookla анализирует полученные показатели.

Согласно исследованию, в третьем квартале 2023 года 4G-интернет от Beeline был признан самым быстрым в Бишкеке и Чуйской области.

— Мы продолжаем усиленно работать над повышением качества сети и, забегая вперед, последний квартал уходящего года демонстрирует отличные показатели, — поделился генеральный директор «Beeline Кыргызстан» Андрей Пятахин. — Компания существенно модернизировала сеть, в разных регионах страны появились новые базовые станции — даже там, где раньше не было связи. И если в этом году мы провели большую работу на юге страны, то в самом ближайшем будущем планируем активно развивать сеть в северных регионах, в том числе в Иссык-Кульской области.

«Beeline Кыргызстан» стремится обеспечивать лучшие условия для своих абонентов и уверенно достигает поставленных целей. В новом году сотовый оператор продолжит совершенствовать телекоммуникационный рынок страны и создавать новые возможности для кыргызстанцев.

Beeline: 25 лет возможностей и инноваций!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283339/
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