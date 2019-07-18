Безопасность ребенка и спокойствие родителей с услугой «Где дети?» от MegaCom

Популярная услуга «Где дети?» от MegaCom как никогда актуальна в летнее время, когда у ребят каникулы и у них больше свободного времени.

Услуга «Где дети?» уже давно и прочно завоевала признание родителей, ведь она мгновенно определяет и отображает на интернет-карте местонахождение мобильного телефона ребенка. При этом геолокационный сервис работает на любых аппаратах: смартфоны давать своему чаду необязательно.

Для того чтобы пользоваться услугой, необходимо выполнить несложные комбинации:

добавить в свой список номер ребенка: *089*0АААхххххх#;

получить от него подтверждение, отправив с его номера SMS с цифрой 1 или набрав: *088*0АААхххххх# (с номером родителя);

После активации услуги следить за перемещениями детей можно, совершая SMS-запрос на короткий номер *089*номер ребенка#. В ответ придет адрес и ссылка на карту с указанием местоположения. Стоимость каждого запроса — 5 сомов. Абонентская плата для абонента-родителя составляет 1 сом в сутки.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компании.