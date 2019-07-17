Зарабатывайте на входящих звонках вместе с MegaCom в рамках новой услуги «Мобильная зарплата» и получайте по 1 сому на баланс за каждую входящую минуту с других мобильных операторов Кыргызстана!

Просто отвечайте на звонки от абонентов Beeline или О! и разговаривайте сколько необходимо, а в это время на вашем счету уже копятся деньги.

При этом позвонивший не переплачивает, тарификация за звонок осуществляется согласно его действующему тарифу.

В последующем накопленные денежные средства можно использовать для оплаты любых услуг связи, а также воспользоваться ими в приложении MegaPay или в рамках услуги «Мобильный перевод».

Начинайте зарабатывать прямо сейчас, подключив услугу «Мобильная зарплата» с помощью бесплатной команды *015*1#. Абонентская плата — 1 сом в сутки. Подробная информация на официальном сайте компании www.megacom.kg.

С услугой «Мобильная зарплата» работа всегда в удовольствие!