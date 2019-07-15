В ряде стран снижены цены на роуминг от MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить о значительном снижении цен на мобильную связь и интернет в ряде стран, куда кыргызстанцы наиболее часто ездят работать, учиться или отдыхать.

Теперь в сетях Etisalat (ОАЭ), Geocell (Грузия), Bell Mobility, Telus (Канада), T-Mobile (США) и Moldtelecom (Молдова) мобильный интернет стоит всего 5 сомов за 1 Мб, а SMS-сообщения — 5 сомов.

В сети Etisalat (ОАЭ) стоимость исходящих звонков по всем направлениям, в том числе и в Кыргызстан, снижена до 25 сомов. Позвонить домой из Грузии, Канады, США или Молдовы также можно по сниженной тарификации — за 50 сомов.

Кроме этого, для удобства абонентов в пользовании голосовой связью и мобильным интернетом за пределами республики продолжается активная работа и по расширению списка роуминг-партнеров. К примеру, теперь у абонентов MegaCom появилась возможность воспользоваться интернет-роумингом в сети операторов SingTel Optus Pty Limited (Австралия) и Geocell (Грузия), также доступен постоплатный роуминг в сети оператора Vodafone Espana S.A. (Испания).

Подключите роуминг перед выездом за рубеж в ближайшем центре продаж и обслуживания абонентов и звоните родным, отправляйте сообщения, публикуйте посты и фотографии в социальных сетях, делитесь впечатлениями от поездки в новую страну, не меняя своего номера!

Со списком государств и партнеров, а также с условиями услуг постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!