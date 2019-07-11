В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom

Компания MegaCom сообщает об открытии нового фирменного салона в селе Кара-Кульджа.

В Кара-Кульджинском районе, административным центром которого является село Кара-Кульджа, проживает свыше 80 тысяч человек. И теперь жителям региона не нужно далеко ехать, чтобы воспользоваться основным спектром услуг, предоставляемых MegaCom.

Здесь абоненты мобильного оператора могут оформить договор, выбрать и сменить тарифный план или приобрести номер, оплатить услуги мобильной связи без комиссии, а также подключить и пользоваться дополнительными услугами связи. Также специалисты компании предоставят консультации по вопросам индивидуального и корпоративного обслуживания.

Новый фирменный салон MegaCom в Кара-Кульдже ждет своих посетителей по адресу: ул. Калматаева, 53, с 09.00 до 18.00, включая праздничные дни. Выходной — воскресенье, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.