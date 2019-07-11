18:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom

Компания MegaCom сообщает об открытии нового фирменного салона в селе Кара-Кульджа.

В Кара-Кульджинском районе, административным центром которого является село Кара-Кульджа, проживает свыше 80 тысяч человек. И теперь жителям региона не нужно далеко ехать, чтобы воспользоваться основным спектром услуг, предоставляемых MegaCom.

Здесь абоненты мобильного оператора могут оформить договор, выбрать и сменить тарифный план или приобрести номер, оплатить услуги мобильной связи без комиссии, а также подключить и пользоваться дополнительными услугами связи. Также специалисты компании предоставят консультации по вопросам индивидуального и корпоративного обслуживания.

Новый фирменный салон MegaCom в Кара-Кульдже ждет своих посетителей по адресу: ул. Калматаева, 53, с 09.00 до 18.00, включая праздничные дни. Выходной — воскресенье, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.
Ссылка:
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Сеть MegaCom готова к отпускному сезону на Иссык-Куле
Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса
«Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков
20 гигабайт интернета в подарок при покупке смартфона в MegaStore
MegaCom приглашает на курсы по программированию с последующей стажировкой
Популярные новости
Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в&nbsp;строительстве Власть пошла навстречу бизнесу. Пенопласт снова можно применять в строительстве
Владельцы строительного магазина о&nbsp;том, как пережить ремонт и&nbsp;основать свое дело Владельцы строительного магазина о том, как пережить ремонт и основать свое дело
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
Бизнес
В&nbsp;Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom
Емкость и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE Мобильного оператора&nbsp;О! продолжают расти Емкость и охват сети 4G LTE Мобильного оператора О! продолжают расти
Сеть MegaCom готова к&nbsp;отпускному сезону на&nbsp;Иссык-Куле Сеть MegaCom готова к отпускному сезону на Иссык-Куле
Card to&nbsp;Card от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: переводы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Казахстан Card to Card от «Халык Банк Кыргызстан»: переводы из Кыргызстана в Казахстан