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Бизнес

Емкость и охват сети 4G LTE Мобильного оператора О! продолжают расти

Мобильный оператор О! продолжает масштабную работу по увеличению пропускной способности сети и скорости доступа в интернет по всей стране. На днях значительно были увеличены емкость и покрытие сети стандарта 4G LTE в Иссык-Кульской, Чуйской, Нарынской и Ошской областях.

Выросло количество базовых станций в местах наибольшего скопления отдыхающих. Все это позволяет пользоваться бесперебойной и качественной связью не только туристам, но и жителям курортной зоны:

  • Иссык-Кульская область: в Караколе, на территории ЦО «Радуга», а также в селах Шор-Булак, Кюрменту, Ак-Булак, Тюп, Кызыл-Туу, Семеновка, Теплоключенка, Челпек, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Жол-Колот, Чычкан, Иссык-Куль.

 Емкость и охват сети также увеличены в следующих населенных пунктах:

  • Чуйская область: в Токмаке, а также в селах Дмитриевка, Джаны-Пахта, Сокулук, Подгорном, Фрунзе, Ивтановец, Новопокровка, Ленинском, Кызыл-Туу, Виноградном;
  • Нарынская область: в Нарыне и в селах Кара-Суу, Кум-Дебе, Куланак, Кочкорка;
  • Ошская область: в селе Кенеш.

Включи 4G от лидера!

О! – лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане. Высокоскоростной широкополосный доступ к интернету от О! доступен свыше 95 процентов населения страны.

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».
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