Сеть MegaCom готова к отпускному сезону на Иссык-Куле

Ежегодно озеро Иссык-Куль становится местом отдыха для сотен тысяч человек. И, конечно, все они делятся своими впечатлениями из отпуска, активно публикуя в Сети фотографии и видео. Поэтому нагрузка на нее в летние месяцы значительно увеличивается.

Исходя из потребностей и ожиданий своих абонентов компания MegaCom традиционно проводит технические работы по расширению зоны покрытия сети и осуществляет модернизацию оборудования по всей Иссык-Кульской области, чтобы сделать отдых абонентов еще более комфортным.

С начала года силами технических специалистов компании увеличены емкость 4G-сети и скорость передачи данных, в результате чего жители и гости порядка 20 сел северного и южного побережий озера Иссык-Куль могут наслаждаться возможностями высокоскоростного мобильного интернета и всегда иметь доступ к популярным социальным сетям, мессенджерам и сайтам.

Благодаря запуску новых базовых станций с поддержкой LTE в селах Боконбаево и Ананьево теперь также действует сеть четвертого поколения. А в результате усовершенствования покрытия сетей стандарта 2G и 3G существенно улучшено качество голосового сигнала в 20 населенных пунктах Иссык-Кульской области, в том числе в Чолпон-Ате, Балыкчи и Караколе. Кроме того, проведена модернизация сетевого оборудования вдоль автомобильных дорог, на территориях пансионатов и в пляжной зоне.

На сегодня связью MegaCom могут пользоваться 98 процентов жителей Иссык-Кульской области. С начала года емкость 4G выросла в несколько раз.

Проведите незабываемое лето на Иссык-Куле вместе с MegaCom!