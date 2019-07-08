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Бизнес

Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park

В рамках системной работы по расширению собственной филиальной сети и повышению качества обслуживания абонентов компания MegaCom в минувшие выходные открыла очередной современный офис продаж MegaStore в ТРЦ Bishkek Park.

Здесь каждый посетитель сможет с легкостью найти новый смартфон и необходимые аксессуары мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, Honor по привлекательным ценам. А если нет возможности сразу купить понравившийся аппарат, можно за максимально короткое время оформить кредит. Для этого понадобится минимальный пакет документов: паспорт и справка о заработной плате за последние шесть месяцев или выписка из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР).

А еще в MegaStore действуют различные акции с гарантированными подарками и бонусами. К примеру, при покупке определенного смартфона вы получите 20 гигабайт высокоскоростного интернета на один месяц совершенно бесплатно! Выгодное предложение доступно на всех тарифных планах MegaCom и действует на все виды платежа. Подробнее об акции смотрите по ссылке.

Специально для первых посетителей MegaStore в ТРЦ Bishkek Park была подготовлена насыщенная шоу-программа с конкурсами, традиционными подарками от MegaCom и выступлениями популярных артистов.  

На сцену был также приглашен житель Оша Фуркат Абдулжанов, который стал победителем лотереи «Новоселье» от MegaCom и строительной компании «Оргтехстрой». Ему вручили главный приз  сертификат на новую однокомнатную квартиру в престижном районе Бишкека! Счастливый обладатель недвижимости следовал основному условию лотереи — оплачивал услуги с помощью мобильного кошелька MegaPay. В результате случайного выбора его лотерейный купон стал выигрышным.

«Пользоваться приложением MegaPay я стал еще до начала лотереи. Это очень удобно, ведь для того чтобы заплатить за коммунальные услуги или пополнить баланс себе и родным, мне не нужно никуда выходить. Все это я могу сделать в любое удобное время за несколько секунд с помощью своего телефона. Благодаря вам сбылась моя мечта, и теперь у меня есть своя квартира в столице. Я счастлив!» — поделился своими впечатлениями Фуркат Абдулжанов.

Новый MegaStore в ТРЦ Bishkek Park уже работает в штатном режиме и ждет своих гостей каждый день с 10.00 до 22.00.
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