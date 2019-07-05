MegaCom дарит бесплатные минуты и SMS при пополнении баланса

Компания MegaCom продолжает радовать своих абонентов выгодными акциями и приятными бонусами!

Получите бесплатные 500 SMS внутри сети на один месяц при пополнении своего баланса на сумму от 50 до 100 сомов; а от 100 сомов и выше вы станете обладателем подарочного пакета с 200 бесплатными минутами внутри сети на семь дней.

Акция действует с 4 июля до 31 августа 2019 года в следующих офисах продаж и обслуживания MegaCom:

MegaStore: рынок «Дордой», 15-й проход, контейнер № 60-61 (ориентир — «Мир обуви»);

MegaStore: ТЦ «Берекет Гранд», проспект Чуй, 204 (0-й этаж);

MegaStore: рынок «Турат-Али», город Кара-Суу, улица Ленина;

ЦПО: рынок «Дордой», улица Кожевенная (ориентир — центральный проход);

ЦОН Свердловского района, ТЦ «Аю Гранд», город Бишкек, улица Чокана Валиханова, 2;

ЦОН Ленинского района, город Бишкек, бульвар Молодой Гвардии, 4;

ЦОН Октябрьского и Первомайского районов, город Бишкек, улица Медерова, 44/1;

ЦОН, город Ош, улица Ленина, 318.

Проверить состояние бонусных минут и SMS можно по номеру *228#. Ознакомьтесь с режимом работы центров продаж и обслуживания MegaCom и условиями акции на официальном сайте компании.