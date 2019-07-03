«Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом

Мобильный оператор MegaCom запускает невероятно выгодное предложение для своих абонентов. «Счастливые часы» — настоящая находка для тех, кому не хватает включенного в тариф объема гигабайт.

Новая тарифная опция открывает возможность дополнительного интернет-серфинга: если вам недостаточно основного пакета, просто подключите дополнительный, когда это действительно необходимо.

Не беспокойтесь, что в самый нужный момент можно остаться без доступа к социальным сетям и мессенджерам, ведь в период с 00.00 до 18.00 вы сможете пользоваться мобильным интернетом по небывалой цене! Так, стоимость 1 гигабайта составит всего 1 сом!

Подключить тарифную опцию «Счастливые часы» возможно с помощью следующих комбинаций:

За счет уверенного покрытия сети четвертого поколения на большей части Кыргызстана абоненты MegaCom могут в полной мере воспользоваться всеми возможностями технологии LTE: смотреть любимые фильмы и популярные сериалы в высоком разрешении, скачивать сотни популярных песен, играть онлайн-игры и общаться в социальных сетях в режиме нон-стоп.

С более подробной информацией о тарифной опции «Счастливые часы» можно ознакомиться на сайте megacom.kg.